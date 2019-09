Descarta Lemus rompimiento con Alfaro

Contrario a lo que se ha ventilado en los últimos días, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, descartó un rompimiento con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En entrevista durante la inauguración de una escuela en Zapopan, Lemus Navarro, admitió que han tenido diferencias de puntos de vista en torno al tema de la Villa Panamericana.

Aseguró que inclusive durante esta semana ha tenido comunicación constante con el mandatario y dejó en claro que su amistad y respeto sigue igual y no hay rompimiento.

"Entendemos que puede haber muchas lecturas a cerca de esta situación, pero yo he dejado muy claro que mi amistad y respeto con el Gobernador sigue y seguirá siempre, no existe ningún rompimiento".

"Simple y sencillamente estábamos defendiendo trincheras diferentes. El Gobernador defendiendo la postura del Ipejal e Ijalvi, y yo defendiendo el territorio de Zapopan y estas opiniones no eran coincidentes", comentó.

Pablo Lemus sostuvo que seguirá trabajando de manera institucional con el Gobierno del Estado.

"He hablado y hable ayer con él para explicarle mis razone, hable el martes, hoy tengo una reunión en la tarde en Casa Jalisco y estaré dialogando, es decir no hay rompimiento, no hay pleito y no hay nada, simplemente en esta ocasión no coincidimos", agregó.

Finalmente Lemus Navarro reiteró que no habrá permisos para vivienda en la Villa Panamericana, pero que está abierto a buscar otras opciones.

LS