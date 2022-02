Desapariciones: Gobierno de Jalisco alista nuevo esquema de información

El Gobierno de Jalisco lanzará un nuevo modelo para difundir la información oficial sobre desaparición de personas. El gobernador dijo que tomaron esta decisión luego de que en los últimos días se han publicado “datos falsos” y “barbaridades” sobre el tema.

“Vamos a presentar un nuevo esquema de información porque se dice todo tipo de barbaridades, hemos visto en los últimos días datos totalmente falsos. Es importante clarificar información porque cuando circulan datos que no son, me parece que es obligación de nosotros dar información que sea la correcta. La semana próxima presentaremos un nuevo formato de acceso a la información oficial que nos va a permitir entender con mucho mayor precisión en donde estamos parados en esta nueva agenda dura y compleja para nuestro Estado”, dijo.

Respecto a los pendientes para la aplicación de la legislación sobre desaparecidos y declaratoria especial de ausencia, el titular del Poder Ejecutivo estatal negó que hayan incumplido los plazos para actualizar reglamentos o contar con elementos como los registros forenses. Comentó que están abiertos a escuchar observaciones para hacer ajustes.

Cuestionado sobre el retraso de más de dos años en la aprobación de una nueva Ley de Víctimas, el gobernador dijo que es un tema del Poder Legislativo y argumentó que la falta de esa legislación no significa que no se atienda a las víctimas.

Sobre el trabajo en Jalisco de activistas especializados en labores de búsqueda de personas desaparecidas, el gobernador pidió tener cuidado con ese tipo de grupos y refirió que vía la Fiscalía especializada han dado acompañamiento a uno de ellos.

“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Le pedí a la Fiscalía especializada y a la Comisión de Búsqueda que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos. El trabajo de búsqueda tiene que hacerse con seriedad y con apego al marco legal y la organización institucional que tenemos”, expuso.

El gobernador dijo que ha tenido “muchas” reuniones con familias de desaparecidos sin hacerlo público y para dar trato directo.

Defiende volantas

Luego de que el Consejo Ciudadano de Seguridad (CCS) manifestó su rechazo a la estrategia de “módulos de seguridad” y se retiró de la Mesa estatal de Seguridad, el gobernador de Jalisco dijo que la decisión de aplicar las revisiones fue por consenso de autoridades de los tres niveles de gobierno. Refirió que han trabajado y tienen buena comunicación con el CCS y que buscará platicar con ellos.

“Ellos expresaron las cosas que creían que se tenían que cuidar y esas cosas se cuidaron, particularmente en el tema de los derechos humanos, por eso me extraña mucho la posición y sus consideraciones fueron tomadas en cuenta en el diseño de la estrategia”, expuso.

En un comunicado, el Consejo refirió que su oposición a la medida se fundamenta en la Constitución, tratados internacionales y las determinaciones de la Suprema Corte que advierte la ilegalidad de este tipo de medidas.

Presume reducción de incidencia delictiva

El gobierno estatal presumió que Jalisco mantuvo la tasa de incidencia delictiva por debajo de la media nacional, refirieron que la tasa estatal fue de 115 delitos por cada cien mil habitantes mientras que el promedio nacional es de 122. La Entidad se ubicó en lugar 18 en el ranking nacional.

Al presentar estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador destacó una reducción de 29.7% en homicidios dolosos durante enero. Sostuvo que hubo mejora en casi todos los indicadores, a excepción del robo a bancos y feminicidios.

JM