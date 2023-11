Con la votación en contra de todo el pleno del Ayuntamiento tapatío, salvo de los regidores de Morena, los regidores tapatíos rechazaron la propuesta de poner en funcionamiento una app móvil para buscar desaparecidos en Guadalajara.

La propuesta fue realizada por la edil morenista, Candelaria Ochoa, quien indicó que ya tenía un acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para la realización de una app, que podría tener un costo de entre 300 mil y 800 mil pesos.

No obstante, durante la sesión de cabildo realizada este jueves, la propuesta fue rechazada, únicamente con el voto a favor de Candelaria Ochoa y Salvador Hernández Navarro.

“Guadalajara tiene 5 mil 256 personas sin localizar, no es posible que estos datos no resulten alarmantes, como para no mejorar las estrategias y herramientas en la búsqueda de personas. Una aplicación móvil podría facilitar los procesos de búsqueda y localización. El día que presenté la iniciativa estuvieron integrantes de colectivos de búsqueda. Rechazar la iniciativa por falta de presupuesto envía un mal mensaje, sobre todo para las causas urgentes y familias. El argumento de que ya existe un portal de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio, no basta para suponer que no se pueda desarrollar una aplicación móvil”, dijo la edil Ochoa durante la sesión.

La regidora planteó que cuando estuvo en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dio cuenta de dos municipios que utilizaban una app para estos fines con buenos resultados.

MF