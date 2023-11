En el marco de la glosa del V Informe de Gobierno, la bancada de Hagamos en el Congreso de Jalisco cuestionó la falta de utilidad del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5.

El diputado local, Enrique Velázquez, criticó que haya millones de pesos en inversión, pero con pocos resultados para darle seguimiento a hechos de inseguridad.

“Se ha gastado muchísimo dinero en el C5, mucho, pero resulta que no hay nadie y tenemos muchas cámaras, pero no hay personas que vigilen la cámara y que pueda alertar. Podemos poner muchos casos de los más sonados como el Lagos de Moreno porque hubo video, ¿cuántos asuntos hay, ejecuciones hay que no hay video?”.

Entre los hechos de mayor relevancia donde falló el sistema C5 está el asesinato del subdirector Operativo de la Policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, ocurrido el pasado 11 de noviembre frente a una cámara de videovigilancia ubicada en el cruce Patria y Beethoven, en la colonia La Estancia de Zapopan.

EL INFORMADOR documentó que el sistema no sirvió para dar con los responsables del crimen contra el oficial zapopano, así como en otros incidentes como el plagio de los 8 trabajadores de un call center en Zapopan cuyos restos fueron localizados en un barranco posteriormente, así como en la privación ilegal de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán.

La diputada del PRI, Verónica Flores, se sumó al reclamó por las fallas en la operación del sistema C5 tras el asesinato del comandante de la policía de Zapopan.

El coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, defendió el sistema al asegurar que la totalidad de las cámaras funcionan y que siguen un protocolo que permite el arribo de los primeros respondientes.

“El C5 funciona, la totalidad de las cámaras funcionan, hay que entender el funcionamiento: se recibe el reporte, se empieza la visualización de las cámaras y se despacha a las unidades en campo. Ahí, la unidad en campo pues es la que tiene sus tiempos de arribo, pero de todas maneras la visualización y la grabación de video se remite a la Fiscalía de Estado para su análisis”.

Según el Gobierno de Jalisco, se han invertido 779 millones de pesos en la renovación del C5, sistema que se consideró obsoleto.

MF