Con lonas y mantas donde aparece la ficha de búsqueda, familiares de Alejandro Acosta Meza se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco para demandar celeridad en las investigaciones y localizar con vida al comerciante de 51 años de edad. La familia acusa a policías de de estar involucrados en la desaparición ocurrida el pasado 16 de marzo.

De momento no han identificado a qué corporación pertenecían estos uniformados, presuntamente relacionados con el hecho. Una familiar del desaparecido, quien pidió la omisión de su nombre ante el temor de represalias, acusó que aquella noche Alejandro viajaba en su camioneta por calles de Oblatos cuando una patrulla lo detuvo. Ella se percató del evento porque hablaba con él por teléfono y usaba el altavoz del vehículo; la llamaba corría mientras se presentaba el incidente.

Los policías comenzaron a cuestionar a Alejandro sobre sus actividades y al final los agentes le dijeron que contaba con orden de aprehensión y lo llevarían detenido. La víctima entonces colgó la llamada que tenía activa.

A través de cámaras de seguridad, familiares descubrieron que Alejandro en efecto fue llevado privado de la libertad en una patrulla y después, calles adelante, lo bajan del vehículo oficial para entregarlo a unos sujetos que usaban una camioneta. “Sí encontramos la camioneta, cuando sucede esto (que fue entregado a los civiles) se van a casa de él y roban, se llevan varias cosas. Pero él no estaba con ellos cuando esto ocurre, (el saqueo a la vivienda)”, explicó el familiar de la víctima.

En principio pensaron que fue una patrulla de la policía de Guadalajara la involucrada, pero en la corporación les dijeron que, según sus pesquisas, la unidad no corresponde a ellos. “El día de ayer fui con el director de Asuntos Internos de la Policía de Guadalajara y él me dice que la patrulla no es de ahí”. De parte de la Fiscalía, acusan, no les han compartido avances de las indagatorias.

En la protesta que se concentró en el camellón de la avenida Manuel Acuña, los familiares fueron atendidos por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y obtuvieron compromisos de mayor transparencia sobre las pesquisas.

