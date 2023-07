A un mes de la desaparición del empresario zapatero Miguel Ángel Molina Buenrostro, en la región Altos de Jalisco, familiares aguardan que las autoridades les den acceso a la carpeta de investigación.

Padecen el calvario de muchas familias cuando alguno de sus integrantes desaparece en las regiones de Jalisco, ya que para conocer avances deben desplazarse todos los días a otros municipios y la información se encuentra dispersa en diferentes localidades.

Las autoridades les recomendaron integrarse a los colectivos de búsqueda bajo el argumento de tener mejores resultados en los hallazgos de personas.

Miguel Ángel Molina Buenrostro se dedica a la venta de calzado aprovechando las festividades en diferentes comunidades de Jalisco. El 14 de junio pasado se dirigía a Zapotlanejo, pero no se supo más de él.

“Le estuvimos insistiendo en llamadas y nos dijo que el teléfono se le olvidó en el coche, que por eso no nos contestaba y que se le estaba acabando la pila, que si le podía marcar a mi mami para decirle que estaba bien. Todo estaba normal, fue una llamada muy casual, por eso no nos causó ningún sentido de alarma”, expresó Gabriela, hermana de Miguel Ángel. Sin embargo, horas más tarde desapareció sin dejar rastro.

EL INFORMADOR / H. Escamilla

La familia de Miguel Ángel es una de las muchas que solicitan no se suspendan las labores de búsqueda en la entidad, tras los eventos ocurridos en Tlajomulco. Lamentan lo ocurrido, la muerte de seis personas en un atentado y reconocen los riesgos de las búsquedas, pero consideran grave la suspensión y su impacto en muchas familias.

Amigos y familiares de Miguel Ángel se manifestaron en dos ocasiones en Casa Jalisco para pedir la intercesión de las autoridades. Les prometieron acceso a las investigaciones, sin embargo, no se cumplió. Denuncian que la Fiscalía no atiende el compromiso de traerles información a Guadalajara; ellos tienen que viajar casi diario a Ocotlán para conocer los detalles de las pesquisas.

“Fiscalía nos recomendó agregarnos a los colectivos de Madres Buscadoras porque nos dicen que ellas tienen mejores resultados. ¡Es algo que nos sorprende! Agradecemos a los colectivos, pero como autoridad, que las instituciones gubernamentales te digan que tienen mejores resultados los colectivos civiles, que no cuentan con presupuesto, que no cuentan con la preparación de una institución gubernamental, de grupos de inteligencia, de equipos digitales para hacer las búsquedas, ¿cómo vienes y me dices que tienen mejores resultados los colectivos? ¿Por qué tienen mejores resultados? ¿Por qué tienen interés? Pues si se trata de interés, entonces, es lo que hace falta”.

MF