El próximo 25 de agosto se llevará a cabo la segunda reunión entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales, para definir los protocolos de búsqueda en campo abierto, luego de los atentados del pasado 11 de julio en Tlajomulco que dejaron seis muertos y 15 heridos.

La primera reunión fue el pasado 25 de julio y el evento es organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana en Palacio de Gobierno.

El fundador del Colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, aseguró tener pocas expectativas de este segundo encuentro, donde les anticiparon que sólo se realizará una reflexión de lo presentado en la primera sesión y donde varias organizaciones salieron insatisfechas por la falta de acuerdos.

Organizaciones como Luz de Esperanza, Madres de Buscadoras de Jalisco, Hasta Encontrarles, entre otras, acusaron que en la reunión del 25 de julio no pudieron presentar sus propuestas para garantizar la seguridad de todos los participantes de los procesos de búsqueda y que sólo se hicieron mesas de trabajo donde se repitieron los protocolos ya preestablecidos. Las organizaciones demandan incorporar nuevos elementos de seguridad, como revisiones de personal antibombas antes de realizar la inspección en campo. También quieren la reanudación inmediata de estas actividades.

“Si nos hablan tenemos la obligación de participar, porque si no participáramos, no supiéramos qué está pasando y no tuviéramos la oportunidad de exigir lo que se haga, lo que se debe de hacer. Desgraciadamente, tenemos que seguir participando de esta simulación para seguir exigiendo que hagan las autoridades lo que tengan que hacer. No nos queda de otra a las colectivas y a los colectivos más que seguir sumándole a esta burla del gobierno porque si no nos presentamos pues de todas maneras no pasa nada y perdemos la oportunidad de encarar a la autoridad y de hablarle directamente de las necesidades reales que tenemos”, expresó el activista.

Acusan omisiones de autoridades

En un evento en el kiosco de la Plaza de Armas, organizaciones de la sociedad civil emitieron un posicionamiento tras la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno y donde criticaron que las autoridades, pese a contar con información para prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de la delincuencia organizada, no se han realizado acciones contundentes para prevenir esta situación.

“Se denunció públicamente el modo de operar de algunos grupos criminales y otra información que pudiera llevar a la localización de sus familiares, misma que la autoridad desatendió. Saber de la posibilidad de que existan secuestradas cientos de personas, principalmente jóvenes, hombres y mujeres, obligados bajo amenaza de muerte a trabajar y a capacitarse como sicarios, ¿porque le resulta indiferente al gobierno?”, expresaron los colectivos.

Los participantes de esta actividad denunciaron que hay municipios de Jalisco donde los equipos de búsqueda simplemente no pueden ingresar por la presencia del crimen organizado, como Lagos de Moreno o Encarnación de Díaz.

