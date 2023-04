César Oswaldo Hernández Mendoza tiene solo 17 años, y con este viernes suman ya cinco días sin saber de su paradero.

Apenas esta semana iría con su familia a ver escuelas para entrar a estudiar la preparatoria, sin embargo, el lunes fue la última vez que se le vio, cuando su abuela materna lo acompañó a la estación de Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero antes del mediodía, para que fuera a trabajar con sus abuelos paternos a la zona Centro de Guadalajara.

Lo vio entrar, y creyó que había llegado a su empleo como cualquier día normal, pero al contactar, por la tarde, a sus otros abuelos, supo entonces que nunca llegó.

Pese a que sus familiares ya acudieron a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a presentar la denuncia correspondiente y solicitar los videos del Tren Ligero, así como la sábana de llamadas y últimas conversaciones, hasta el momento no han tenido alguna información, y las personas funcionarias de esta dependencia sólo les dicen que “están trabajando en los oficios”.

“Como familia nosotros queremos decirle a las autoridades, especialmente a la Fiscalía ¿por qué no han hecho algo? Ni siquiera han pedido las cámaras del Tren Ligero, no le han pedido a la compañía telefónica que nos dé el historial de llamadas, los últimos contactos que tuvo con la gente, porque el teléfono está apagado desde las seis de la tarde. No sabemos qué pasó, no sabemos si sí se subió al tren, o si se subió y aquí en el Centro pasó algo. Por eso los videos del tren son tan importantes”, lamentó una de sus familiares.

La Fiscalía del Estado ya publicó la ficha de búsqueda del joven, sin embargo, hasta el momento la cuenta de Alerta Amber Jalisco no ha compartido su ficha de búsqueda, ni en su cuenta oficial de Twitter ni de Facebook; tampoco ha emitido alguna información pública respecto de la investigación que tendría que haberse iniciado por este hecho.

La familia añadió que se siente desesperada, pues para ellos la información que se solicitó es necesaria para descartar si el joven presentó alguna ausencia voluntaria o si se encuentra en peligro ante la situación por la cual pasa el estado de Jalisco en materia de desapariciones.

César Oswaldo mide 1.85 metros. La última vez que se le vio llevaba una sudadera roja con letras blancas, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros. Cualquier información de su paradero puede ser compartida de manera anónima al 333030 4949.

De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en Jalisco hay 15 mil 011 personas de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero. De ellas, mil 227 tenían menos de 17 años, es decir, eran menores de edad, como el caso de César Oswaldo.

