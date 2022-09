Renuencia a la participación ciudadana, falta de capacitación y pendientes en la aplicación de la ley; son parte de los escenarios que ha enfrentado el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda durante su primer año y medio de funciones.

"No saben el calvario que nos cuesta ir a las instituciones y aparte estar en la lucha con las autoridades, es un caminar muy pesado y difícil”

Los integrantes del organismo presentaron un informe de actividades en el que destacaron los avances, pendientes y los retos que enfrentan.

Martha Icela Morales Valdivia, integrante del Consejo y madre de un desaparecido, subrayó como uno de los principales avances la creación y aprobación del formato de irregularidades cometidas por las y los servidores públicos quienes atienden la problemática de desaparición de personas.

“Siguen las malas prácticas en la atención de carpetas, que no hay investigación y no avanzan; también en el registro de fosas. No saben el calvario que nos cuesta ir a las instituciones y aparte estar en la lucha con las autoridades, es un caminar muy pesado y difícil”, dijo.

Refirieron otros avances como la institucionalización de las funciones del Consejo, que es el primero en la materia en Jalisco, se creó su reglamento interno e impulsaron la elaboración de los lineamientos de funcionamiento del Comité Coordinador.

Entre los pendientes señalan la falta de voluntad política para cumplir la legislación sobre desaparecidos, en puntos como la operación de células de búsqueda, que el Comité Coordinador no cumple con sesionar al menos una vez cada trimestre; que no se percibe que exista un plan estratégico integral a nivel estatal que conecte los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la atención a la problemática de desaparición; entre otros.

“La respuesta de las autoridades en muchas ocasiones es para mitigar daños, para administrar las demandas de las familias y no para generar planes integrales de trabajo”, precisó Anna Karolina Chimiak integrante del Consejo.

Recordó que sigue pendiente que les den una explicación sobre el recorte que hubo en el registro de personas desaparecidas y no localizadas que disminuyó y no se ha actualizado desde marzo pasado.

Por su parte, Héctor Soto García, también integrante del Consejo, añadió que no hay un diagnóstico forense de fosas y el registro actualizado de personas fallecidas no identificadas. Además de que faltan protocolos de atención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a las familias.

El Consejo anunció que en las próximas semanas emitirán su primera recomendación dirigida a las autoridades involucradas con la búsqueda de desaparecidos. También que darán seguimiento a la proyección de presupuesto estatal para advertir un posible intento de disminuir fondos.

JM