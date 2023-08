Familiares de personas desaparecidas en Jalisco denunciaron la imposición de un requisito a los procesos de búsqueda: la presentación de testigos para realizar las labores de localización por parte de las autoridades.

Ayer, durante la misa que se realizó en el Santuario de los Mártires, en memoria de las víctimas de desaparición, miembros de los colectivos acusaron que esto es una traba, sobre todo en eventos en los que está inmiscuida la delincuencia organizada, pues por temor a represalias, personas con información no están dispuestas a declarar. En otros escenarios no existen testigos o quienes presenciaron el hecho son los mismos familiares y toda la información a la mano se entregó a las autoridades.

“Me piden testigos en la Fiscalía. Yo ya les di nombres, lugares para catear, apodos, pero de todos modos me los piden. ¿De dónde les voy a llevar testigos? Más o menos sé dónde podría estar mi hijo, pero no me quieren ayudar”, afirmó María Mercedes Gutiérrez Álvarez, madre de Eliazar Narciso Gutiérrez, de 37 años, desaparecido el 9 de marzo de 2023 en Guadalajara. Ella fue una de las ocho entrevistadas que confirmaron esta práctica.

Se solicitó voz de la Fiscalía para conocer su postura, pero no hubo respuesta.

María Gloria Hernández Romero es mamá de Fernando Ernesto Hernández, desaparecido el 10 de junio de 2015. La Fiscalía de Desaparecidos también le pidió testigos para avanzar en las pesquisas. “Me dijo la MP (agente del Ministerio Público): ‘Le voy a encargar que me busque los testigos o me diga quiénes son para yo llegar’. ¿Cómo le voy a decir quiénes son los testigos?”, comentó. Una persona que presenció el caso es un familiar de Fernando Ernesto y a partir del incidente su salud se deterioró. “No voy a permitir que le hagan revivir todo de nuevo”, concluyó.

A la misa, que fue encabezada por el cardenal Francisco Robles Ortega, acudieron cerca de mil 500 personas. Los colectivos marcharán el próximo miércoles para exigir justicia.

Cardenal pide a autoridad no olvidar a desaparecidos

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió a la sociedad y a las autoridades no olvidar a los desaparecidos. “Agradecemos que los mantengan vivos en su conciencia, que cada uno de los desaparecidos son personas únicas e irrepetibles, tienen una historia, tienen una familia, tienen una identidad y no podemos dejar que se pierdan en el anonimato de los desaparecidos”, subrayó.

Durante la misa realizada en el Santuario de los Mártires en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el arzobispo también pidió a las autoridades que busquen dar solución a las familias. “Necesitamos construir unas relaciones de respeto, de reconocimiento, de reconciliación y de paz. Entonces, el testimonio de estas personas es muy fuerte, es muy elocuente y ojalá que conmueva primero a quienes producen el daño y también a las autoridades para que prevengan este mal”.

Robles Ortega también cuestionó que algunos gobernantes parezcan buscar disminuir numéricamente el impacto. “Decir que son menos para manejar esa cifra políticamente y con interés electoral”, añadió. “No es justo que permitamos que se pulverice la identidad de seres humanos que tienen todo el valor, toda la dignidad de mantener su identidad aún desaparecidos. Que no los perdamos de vista, que no los maneje la autoridad como una cifra solamente que achica para que políticamente y electoralmente les vaya bien”, añadió.

El cardenal pidió a las autoridades no dejar impunes los delitos, prevenir que se sigan dando y brindar todo el apoyo a las madres que arriesgan su vida para buscar a sus seres queridos. “No se ve la correspondencia de las autoridades para combatirlo”, concluyó. También hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por la política, porque se trata de una lucha de poder por obtenerlo a toda costa, incluso con la convivencia de autoridades con grupos criminales.

Familiares colocaron fichas de búsqueda en el Santuario de los Mártires. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Anuncian marcha para 30 de agosto

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversos colectivos de la ciudad anunciaron una marcha para el próximo 30 de agosto. El contingente saldrá de la Glorieta de los Desaparecidos a las 09:30 horas, ubicada en Chapultepec y Niños Héroes, y llegará hasta el Palacio de Gobierno.

“Estamos invitando a todos los colectivos y familiares de personas desaparecidas para que nos acompañen en esta marcha”, explicó Isabel Velarde, del Colectivo Entre el Cielo y la Tierra. La entrevistada reclamó que han tenido una nula respuesta por parte de las autoridades para encontrar a sus seres queridos.

“Seguimos reclamando, seguimos con la respuesta nula, omisa y la deficiencia que tienen las autoridades porque hay muchas desapariciones”, dijo Isabel Velarde. María Guadalupe Aguilar, coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), explicó que esta marcha se realiza para pedir a las autoridades que no sean omisas ante el dolor que padecen.

“Sólo queremos que no sean omisos ante nuestro dolor, que busquen, que hagan lo que tienen que hacer para que esto pare”, sostuvo. De acuerdo con los colectivos en Jalisco, existen alrededor de 15 mil desaparecidos.

“Hay personas que tenemos familiares desaparecidos desde 2010 hasta la fecha y no han sido localizados”, añadió Isabel Velarde.

Las voces

El dolor de las familias

"No vimos cuando lo privaron de la libertad. Se lo llevaron de casa de su novia, ahí en el pueblo. Ellos (la autoridad) tienen nombre, tienen todo, prácticamente nosotros les llevamos todo. Aún así nos preguntan qué noticias les traemos. Ellos tienen que hacer su trabajo, lo tienen todo y no lo hacen"

Anita Ramírez García, madre de Ricardo Valadez Ramírez, desaparecido el 6 de diciembre del 2020 en San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga.

"Se lo llevaron dos muchachos vecinos de allí, lo invitaron a Zacatecas y en Encarnación de Díaz según ellos los bajaron. Ellos sí volvieron, pero mi hijo ya no apareció. Y ahora la Fiscalía nos dice que no hay avances, que los descartemos a ellos (los dos jóvenes que se lo llevaron), porque ellos no tienen nada que ver"

Francisco Javier Regalado Montoya, padre de José Eduardo Regalado Contreras, quien desapareció el 23 de enero de este año en Encarnación de Díaz.

"Él fue sustraído de nuestro hogar, nuestra casa. Llegaron cuatro personas armadas, tres hombres y una mujer. Lo golpearon preguntándole por un carro que supuestamente se robó, pero él les decía que no, que no era cierto. Después que lo golpearon preguntaron por teléfono, no sé a quién, que si se lo llevaban o lo dejaban. Así duraron 30 minutos hasta que por fin se salieron con él, amagado de la espalda y amordazado. Ellos dijeron que eran de Fiscalía y yo les pedía su identificación, nunca me la enseñaron"

María de Jesús González, madre de Ricardo Cepeda González, desaparecido el 22 de septiembre de 2022.

"Dentro de poco cumplirá tres años desaparecido y las autoridades no saben qué pasó con él. Desapareció junto con dos jóvenes trans en Zapopan (Kenia Pérez Duarte y Karla García Duarte) y el caso lo trae la ONU, pero igual seguimos sin respuestas. Ahorita que la iglesia se está uniendo, esperamos que la sociedad responda y también se una a esta causa"

María de Jesús Solís Aguilar, madre de Jaime Adrián Ramírez Solís, quien desapareció el 18 de septiembre del 2020.

"Estando él en su trabajo, en un taller, llegó un grupo armado en tres camionetas. Ingresaron al taller y se lo llevaron de ahí junto con otros tres compañeros. Fueron cuatro en total y se dieron a la fuga. Era un supuesto operativo de la Fiscalía. Traían armas y un gafete como los portan los de la Fiscalía"

Rosaura Patricia Magaña Rivera, madre de Carlos Eduardo Amador Magaña, desaparecido el 13 de junio de 2017.

"Él fue levantado por hombres armados en la colonia Miramar de Zapopan y hasta ahora no sabemos nada. Vamos a las mesas de trabajo y prácticamente nos preguntan ‘qué han investigado’, o sea nosotros tenemos que hacer el trabajo de ellos. Yo esto no se lo deseo a nadie; yo le pregunto al señor gobernador, si fuera su familia, ¿ya los hubiera encontrado?"

Édgar Ricardo Armenta Zamora, busca a su hermano Heriberto Armenta, desaparecido el 22 de septiembre del 2022 en la Colonia Miramar.

CT