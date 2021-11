“Desaparecen” mural de desaparecidos

Entre la calle Morelos e Hidalgo, en la Calzada Federalismo, el colectivo Por Amor a Ellxs y el colectivo artístico Sin Justicia No Hay Paz realizaron un mural para visibilizar la lucha de las familias por la localización de sus integrantes desaparecidos hace poco más de un año. Sin embargo, hace un par de días que lo “desaparecieron”.

“Tiene como dos o tres días que hicieron esto. Yo creo que fue en la noche. Está muy mal porque he visto que hay muros que usan para poner su arte pero no encima de esto”, compartió Azucena, quien trabaja en frente de donde se encontraba el mural.

A decir de los trabajadores de la zona, los actos vandálicos de este tipo son comunes, pues seguido les grafitean sus lugares de trabajo e incluso les han roto vidrios.

“Hace una semana al local de a lado le rayaron la cortina. Que se vayan a grafitear los pilares del Tren Ligero. No respetan ni tienen otra cosa que hacer. Este mural era un recuerdo y donde las familias tenían donde aunque sea ponerles una veladora (a los desaparecidos), se supone que hay cámaras pero no hacen nada”, añadió Lupita Anguiano.

A Miguel Molina le rayaron también sus vidrios hace poco.

“Aunque haya cámaras y pones denuncia, hay un seguimiento pero no pasa nada y es tardado. Se pierde tiempo y dinero. Más tardará la denuncia que en lo que vuelven a pintar y hacer el mural de nuevo. Esto era un recordatorio para estar conscientes de que siempre pasan cosas malas y tenemos que tener cuidado. El vandalismo es algo de nunca acabar. Seguido me rayan los vidrios y me han quebrado también”, dijo.

El mural se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Con el color negro de fondo, se podía leer “hasta encontrarles” en letras rojas, frase que es estandarte de las familias que integran el colectivo Por Amor a Ellxs.

Antonio Zúñiga, quien trabaja en el crucero del lugar, refirió que le causaba enojo, pues “era un mural bonito y no harán nada (la policía). Son estos chavos que andan en la calle. Muchos vienen a pedir y uno los ve que van por el aerosol y se dedican a hacer esto”.

