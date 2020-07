Denuncian falta de pagos en programa Jefas de Familia

Luego de que no recibieran por tres meses el estímulo económico del programa Jefas de Familia y de que no se les dé respuesta si son beneficiarias del nuevo programa Mujeres Líderes del Hogar, Leticia y otras siete madres y jefas de familia se plantaron frente a Casa Jalisco para exigir una solución.

Ellas relataron que en marzo fueron notificadas de la eliminación del programa Jefas de Familia. Para esa fecha no habían recibido los mil 540 pesos que corresponde el estímulo mensual de enero, febrero y marzo. Ante esto, las denunciantes se acercaron a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y les dijeron que sería en julio cuando recibirían sus pagos correspondientes, pero ellas aseguran, es fecha en la que no han recibido el pago.

El 12 de abril la SSAS lanzó la convocatoria Mujeres Líderes del Hogar. Las denunciantes se enteraron de la nueva convocatoria por redes sociales y decidieron participar. Ellas reclaman que es fecha que no tienen respuesta. “Ahora con la pandemia no hay trabajo, no te dejan vender afuera, la mayoría somos mujeres mayores de 45 años, ¿Dónde conseguimos trabajo para generar ingresos?”, cuestionó Leticia.

Según un comunicado de la SSAS, del 24 al 31 de julio es la fecha en que las aspirantes reciben un correo electrónico para saber si fueron seleccionadas y en la misma fecha se comienza a realizar los depósitos bancarios.

Leticia reclamó que “¿Cómo vamos a ser notificadas si somos acreedores del programa? Nuestro folio de participación nos fue otorgado, pero en junio no fueron a nuestros hogares a verificar nuestras condiciones”.

Las denunciantes enfatizaron que no son las únicas perjudicadas. “Tenemos un grupo de facebook en donde nos percatamos que ninguna de las anteriores beneficiadas recibió una notificación sobre ser acreedora del nuevo programa” comentó Laura, una de las afectadas.

Ante su exigencia, David Lechuga, director de Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado les aseguró que el lunes serán atendidas por María Bayardo, directora de proyectos estratégicos de la SSAS.

NR