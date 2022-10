Denuncian despidos injustificados en el Consejo de la Judicatura estatal

Tras asegurar que lo están presionando para que no pueda trabajar, José de Jesús Becerra Ramírez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, denunció el despido de personal y que se pretende dejarlo solo para que no pueda cumplir con sus responsabilidades.

El funcionario del Poder Judicial estatal sostuvo que la medida es una represalia por no haberse alineado con las decisiones del resto de consejeros en temas como el nombramiento de jueces laborales y el cambio de adscripción de juzgadores. Recriminó que se arremeta contra personal que identifican con la Universidad de Guadalajara por el conflicto del gobernador con la casa de estudios.

“Quieren someter al pensamiento crítico, pero el ser universitario, el ser académico me lleva a no guardar silencio; defenderemos nuestras opiniones y la dignidad de nuestras colaboradoras y colaboradores. Me quieren dejar solo, sin quien reciba oficios, atienda el teléfono o conteste correos, relatores, secretarias, auxiliares; nada”, dijo.

Becerra Ramírez comentó que en esta segunda quincena de octubre se despedirá a 49 trabajadores, con lo que suman 98 los despidos desde mayo pasado. Señaló que los empleados procederán legalmente y por su parte también analiza las medidas jurídicas a tomar por no proporcionarle el personal necesario para cumplir con sus responsabilidades.

“Presido la Comisión de Vigilancia y todas las quejas que llegan pasan por ahí, formo parte de la Comisión de Administración, de la de Carrera Judicial; imagínense la cantidad de pendientes que me tocan. Con esto lo que quieren es quitar un contrapeso, esto es una represalia. Parece que es un pecado ser disidente o ser universitario”, aseveró.

El consejero evadió señalar como responsable al magistrado Daniel Espinoza Licón, y sostuvo que la responsabilidad es de todo el poder del Estado que controla una fuerza política.

GC