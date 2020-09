Denuncian “atorón” en emisión de títulos universitarios

Enrique Casillas estudió una maestría en Ciencias de la Educación del 2015 al 2017. Desde mayo de 2018 ha intentado obtener su título, pero es fecha en que no lo tiene. En los 28 meses que han transcurrido la Secretaría de Educación Jalisco le ha pedido paciencia. “¿Cuánto tiempo más se necesita?", cuestionó Enrique.

En mayo de 2018 le dijeron que por temas electorales lo recomendable era que no solicitara su título, pues el nuevo titular seguramente no querría firmar los títulos emitidos previamente. Para marzo de 2019 le dijeron que de momento no había emisiones de títulos. En junio le pidieron paciencia pues le explicaron, se encontraban haciendo una renovación para convertir los títulos físicos a virtuales.

En octubre la excusa fue que se estaba haciendo la instalación de un software de seguridad. Para enero de 2020 reconocieron que iban atrasados y durante marzo le dijeron que no podían por la contingencia sanitaria.

Enrique aseguró que tendría mejores oportunidades laborales si tuviera su título y podría aplicar a otros grados. “He querido ingresar como maestro a una maestría, pero obviamente me piden mi título y también quiero estudiar un grado de doctorado, pero como no tengo título en mano, no he iniciado trámites” explicó.

Luego de escribir su caso y exponer su molestia en redes sociales, se encontró con que otras personas están en la misma situación. Al menos son 60 personas. “Creemos que además de nosotros hay cientos y a lo mejor miles de personas con nuestro problema” dijo Enrique.

Los inconformes son egresados de Posgrados, Normales Públicas y Normales Privadas, y manifestaron que desde 2018 el trámite de titulación “está atorado”.

NR