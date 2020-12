Denuncian a profesor jubilado de la UdeG por abuso sexual

Dos jóvenes que se identifican como Paulina y Daniela acusaron a través de redes sociales al profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Gabriel Vallejo Zerón de abuso sexual.

Ambas, en sus respectivos videos, han compartido su preocupación pues dicen estar amenazadas por Vallejo para impedir que hablen de los abusos a las que fueron sometidas cuando tenían contacto con el profesor y eran menores de edad.

Paulina aseguró en su testimonio que "mi vida está en peligro. Voy a iniciar un juicio legal contra el doctor Gabriel Vallejo Zerón porque no es la persona que dice ser. Algunos lo conocerán como mi maestro, algunos lo conocerán como mi terapeuta y algunos lo conocerán como mi papá. No es ninguna de esas cosas. Él abusó de mí cuando yo tenía siete años, por primera vez me masturbó cuando íbamos en un coche, yo iba en el asiento de atrás. Él me masturbó mientras se la iba jalando (…) la primera vez que él me violó yo tenía 12 años, tengo pruebas de esto que estoy diciendo”.

Según lo que dice en la misma grabación, Gabriel Vallejo Zerón rompe su acuerdo de secrecía con sus pacientes, pues usa la información que le comparten para manipularlos a su conveniencia. Además, detalló que procederá legalmente contra el profesor.

Por su parte, Daniela señaló que hay amenazas de por medio y por esta razón no podía alejarse de Vallejo Zerón.

"Es una persona que con la fachada de ser humano y que busca el bien social, extorsiona a sus pacientes, los somete para que donen para una supuesta casa de la mujer migrante que él dirige. Él es una persona que rompe el derecho de secrecía de sus terapias y dice todo lo que sus pacientes le comparten y le confían. Es una persona violenta, en las veces que yo he intentado zafarme de esta relación, me ha amenazado de muerte, de matar a mi hijo, de inyectarme una sustancia para volverme loca”.

El profesor señalado, Gabriel Vallejo Zerón participó recientemente en un foro virtual con los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Ambos se enteraron de las acusaciones contra Vallejo a través de Twitter, cuando las víctimas les compartieron las publicaciones.

El tapatío Guillermo del Toro publicó desde su cuenta oficial: “@alfonsocuaron y yo queremos expresar tanto nuestro apoyo como nuestra solidaridad a Paulina y Daniela en este terrible trance”.

Mientras que Cuarón se sumó a la condena publicando, respondiendo “@RealGDT si, todo nuestro apoyo. Es necesario garantizar su seguridad”.

GC