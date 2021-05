Dejan en el olvido bolardos quitapón

Aunque formaban parte de una estrategia piloto por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para ser restituidos de manera más rápida y económica en caso de resultar dañados, los bolardos quitapón han sido olvidados por la autoridad. Estos elementos “de fácil reemplazo” fueron colocados en junio de 2018 en zonas de la ciudad como Mezquitán, 5 de Febrero y la Colonia San Juan Bosco, entre otras.

En esta última, las esquinas donde fueron instalados lucen con la infraestructura en pésimas condiciones. Sólo quedaron las bases de los bolardos que, lejos de proteger a los peatones, representan un riesgo para ellos.

Ana Luz González contó que hace un mes tropezó con una de las piezas que quedan de estos bolardos en el cruce de las calles Juan de Dios Robledo e Industria cuando regresaba de comprar su mandado. “A los ocho días vi que se cayó un joven también. Llamé al Ayuntamiento para reportarlos y me pidieron los cruces exactos. Yo les dije que en toda la calle de Industria, desde la 60 hasta la 50, está el mismo problema en cada esquina con los bolardos y no me dieron más respuesta”, dijo.

En el cruce de Industria y Basilio Badillo los comerciantes aseguraron que los bolardos se fueron cayendo desde que los instalaron y nunca los repusieron. “Como quedan los puros tornillos de la base, los carros y las camionetas se suben a la banqueta, ni modo que digan que eso protege mucho”, dijo un vendedor de comida en el cruce mencionado.

El entonces director de Proyectos del Espacio Público del Ayuntamiento tapatío, Ricardo Agraz, dijo en 2018 que con esos dispositivos se ahorrarían costos, pues sólo debía sustituirse una parte del tubo y no toda la estructura.

Se consultó a la alcaldía para saber por qué no se dio seguimiento al proyecto, pero no se obtuvo respuesta.

JL