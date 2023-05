Aunque algunas de las figuras que ya han alzado la mano para convertirse en los candidatos por Movimiento Ciudadano para gobernar Jalisco en el 2024, el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, envió un mensaje para dejar claro que todavía no es momento de hacer campaña.

Dijo que si bien hay figuras que por su puesto pueden hacer giras, (como el caso del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer o el senador Clemente Castañeda), en ningún caso se puede utilizar para comenzar a hacer campaña.

Aunque reconoció que la práctica de llamar "gobernador" a las figuras, llamadas coloquialmente como "corcholatas", durante los eventos a los que asisten, dijo que esto no significa nada, y que solo se trata de una mala práctica iniciada por la gente de Andrés Manuel López Obrador años atrás. "Pero eso no quiere decir que lo vayan a ser. Primero necesitan ser candidatos, y después ganar la elección que además nadie puede dar por descontado los avances que se han tenido en Jalisco, pero las campañas no se ganan antes, se ganan el día de la elección", expresó.

Dijo que en Jalisco hay suficientes figuras quienes podrían contender por la candidatura, que deberá ser definida antes de noviembre próximo, "como lo son quienes ya han levantado la mano": Pablo Lemus, Alberto Esquer, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda.

"Invito a la unidad, al trabajo en armonía, a entender que la sociedad hoy está más pendiente de prácticas de buen gobierno, y que en eso es admirable lo que se está haciendo en Jalisco", añadió.

En el tema del panorama nacional, Dante Delgado aseveró que Movimiento Ciudadano tendrá un candidato que llevará al partido a ganar la presidencia de México. Aunque no adelantó nombres, dijo se tomará en cuenta a personas internas y personas "de la sociedad civil" quienes dan posibilidades reales de obtener la presidencia.

"Vamos a ganar por muchas razones, porque no se puede estar ofendiendo a todos los sectores, porque hay muchas grietas, mal gobierno, temas muy sensibles que afcetan y lastiman a la sociedad. Pero quiero repetirlo: Movimiento Ciudadano va a ganar la Presidencia de la República en 2023", dijo. Por último, Dante Delgado insistió en que no se sumará a la alianza. "Va por México", pues consideró, no se están haciendo las cosas bien desde dentro del agrupamiento y tienen diversos errores que no convienen al partido.