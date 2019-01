Dañan “jardineras ciudadanas” puestas para proteger peatones

A menos de tres meses de haber sido colocadas, las jardineras ciudadanas puestas con la finalidad de establecer un área de resguardo para los peatones en la colonia La Tuzanía, en Zapopan, ya se encuentran en mal estado. Son utilizadas como botes de basura y algunas de ellas “desaparecieron”.

El pasado 30 de octubre, 15 jardineras fueron situadas en el cruce de avenida a Tesistán y avenida de los Cedros como una estrategia de urbanismo por parte de distintas asociaciones civiles. Buscaban atraer la atención de las autoridades municipales con la finalidad de que se estableciera una intervención formal en ese cruce, considerado como peligroso, debido a que no existen semáforos ni señalamientos sobre prelación de paso.

“Los mismos carros quiebran las jardineras y las tiran y ahí andamos nosotros juntando la tierra, porque se ve más fea la tierra regada. Las pusieron para que los carros no dieran la vuelta como no deben, pero ni así. Les he quitado la basura que les dejan, pero diario es lo mismo, pareciera que no nos gusta tener nada bonito”, expresó María del Refugio Nuño, vecina de la zona.

De acuerdo con Elton Osorio, integrante del Colectivo Bicicleta Blanca, uno de los organismos que participó en el proyecto, los daños a la jardinera ya habían sido anticipados. Sin embargo, señaló que a pesar de ello, la propuesta fue hecha para que las autoridades pusieran la vista en dicho cruce y se mejorara la movilidad a favor del peatón.

“Las quisimos hacer más pesadas, pero no se pudo. Estuvimos platicando con las autoridades de la escuela Benito Juárez con la finalidad de que hablaran también con los vecinos del entorno escolar para que las cuidaran, pero ahí más bien es que hubo automovilistas que chocaron contra ellas o tuvieron algún alcance, como pasa en los lugares en los que hay bolardos. Sin embargo, esos alcances pudieron haber sido contra una persona, entonces por lo menos cumplieron el objetivo, la función de resguardo para la movilidad no motorizada”.

Osorio agregó que actualmente se realizan trabajos de balizamiento y accesibilidad universal. Se espera que sea colocado un semáforo.

También existe la propuesta de que se agregue a los 100 “cruceros seguros” propuestos por el municipio, como los ubicados sobre avenida Patria y avenida Moctezuma.