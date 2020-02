Culpan al desabasto por muerte de niña con cáncer; Hospital Civil lo niega

Una niña de 15 años, quien padecía leucemia, murió en el Hospital Civil Juan I. Menchaca según refirió Alejandro Barbosa, director de la asociación Nariz Roja, por el desabasto de medicamentos que se vive, por lo menos, desde diciembre del año pasado.

Sin embargo, Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, negó que ese fuera el caso e insistió en que se debió a las complicaciones que presentaba la menor.

"Había sido vista tanto en medio privado como en medio público por un cuadro de anemia, fiebre y pérdida de peso. Se derivó al Hospital Civil el 24 de enero, se procedió a su diagnóstico, que se obtuvo tres días después, y el 31 se comenzó con sus quimioterapias", explicó Andrade.

Agregó que sí existe falta de Arabinósido de Citosina, pero el que se le brindó a la niña fue gracias a los donativos de Nariz Roja A.C. Este se le suministró junto con Doxorrubicina y Etopósido.

Andrade indicó que el medicamento que mencionan que faltó (Norepinefrina) sí se sustituyó con otro que producía el mismo efecto, ya que no hay en el país, aunque no es parte de las quimioterapias.

Por otro lado, de acuerdo con Barbosa en el Hospital Civil no han recibido el medicamento que prometió el gobernador que compraría para tener el abasto suficiente durante febrero y marzo, mientras llegaba la compra del gobierno Federal.

Por ello, iniciaron la tercera campaña de donación para seguir comprando medicamentos contra el cáncer por su cuenta.

Pese a esto, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) señaló en un comunicado que "en Jalisco no existe desabasto de medicamento contra el cáncer infantil", en ninguna de las dos unidades donde se brinda atención a la enfermedad: el Hospital General de Occidente (HGO) "Zoquipan" y el Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca.

Mediante redes sociales, la organización también señaló que no participará en el evento de lucha libre organizado por la SSJ para concientizar sobre la enfermedad, y que tendrá lugar el 21 de febrero, por considerar que "no es el momento prudente", pues no es con el fin de recaudar fondos para las medicinas faltantes.

LS