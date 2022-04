Cruces Mada: Estos son los escándalos del ex secretario de Salud

Antonio Cruces Mada fue enviado a la cárcel este miércoles. El exsecretario de salud está señalado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la dependencia que encabezó, y que rondan los 605 millones de pesos.

El 5 de diciembre de 2019 fue imputado por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Y, de nueva cuenta, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por compras presuntamente dirigidas para favorecer a una empresa.

Estos son algunos de los escándalos en los que se vio envuelto:

Pulseras de citronela: Cuando estuvo a cargo de Servicios Médicos Municipales en Guadalajara hasta 2015, la Secretaría de Salud federal argumentó que su estrategia de pulseras con citronela no estaba avalada para atacar al mosquito transmisor de dengue.

Desfalco: En febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en el Seguro Popular por mil 248 millones de pesos y un subejercicio de mil 737 millones 800 mil pesos; es decir, observaciones por casi la totalidad de los recursos que recibió.

Adeuda al Hospital Civil: Desde que era titular del Seguro Popular tenía una deuda con el Hospital Civil de Guadalajara, y a ello se sumó la disputa con el entonces rector general de UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla en 2016.

El exrector comentó que el Seguro Popular debía alrededor de 750 millones de pesos al nosocomio y agregó que la falta de entendimiento con el titular de SSJ ha acrecentado la crisis económica del hospital. El secretario optó por responder al rector y a negar la deuda.

Gasta millones en el Coco Bongo: En noviembre de 2017, cuando era aspirante a la presidencia municipal de Zapopan, Cruces Mada, fue premiado como el cliente que más gastó durante una noche en el Coco Bongo de Cancún.

Esto se dio a conocer a través de un video en el que aparece aventando dólares falsos tras ser nombrado el “Big Spender” en el bar referido.

El ex funcionario, que dejó un pago pendiente a proveedores por mil 500 millones de pesos, insistió en que ya no es funcionario público y que no fue el cliente que más gastó, por lo que calificó el video como parte de una guerra sucia.

Lo detienen y liberan al día siguiente: La primera vez que lo detuvieron fue el 13 de noviembre de 2019 por elementos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entonces, también se le había pedido que compareciera con una orden de presentación, pero no lo hizo. Debido a que estaba amparado, fue con una orden de cateo como elementos de la Fiscalía ingresaron a su domicilio y lo detuvieron. Por un amparo emitido por un juez federal, el exsecretario de Salud Jalisco, fue liberado un día después.

Lo secuestran en Zapopan: En noviembre del año pasado, el exfuncionario fue privado de su libertad afuera de su domicilio en Guadalajara. Fue interceptado por hombres armados, quienes le quitaron su camioneta y alrededor de 50 mil pesos en efectivo. Poco después lo liberaron en calles de la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan.

