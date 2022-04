La tarde de este miércoles se dio a conocer que se le dictó prisión preventiva al ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada.

El gobernador de Jalisco señaló en redes sociales que "después de haber burlado la ley con amparos concedidos al margen de la ley, hoy finalmente se le dictó prisión preventiva, vinculado por un juez, y tendrá que enfrentar su proceso tras las rejas".

“El compromiso era claro: el desfalco que se hizo en el sector salud del gobierno anterior no sería una historia más de impunidad. Hace unos momentos Antonio Cruces Mada, el exsecretario de Salud de Jalisco, ha sido enviado a la cárcel a pagar por sus fechorías”, dijo.

Cruces Mada está señalado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la dependencia que encabezó, y que rondan los 605 millones de pesos.

El ex funcionario también está acusado del presunto delito de ejercicio indebido de funciones, por la compra irregular de equipo.

En diciembre de 2019, un juez ordenó su resguardo domiciliario. Sólo se le permite salir por cuestiones laborales, de salud o por sus hijos, previa notificación a la Unidad de Medidas Cautelares.

Lo retienen en marzo

El 25 de marzo de este año fue retenido por elementos de la Policía Investigadora para trasladarlo y cumplir con una orden de comparecencia ante un juez de control que lo solicitó.

Fuentes de la Fiscalía del Estado refirieron que no se trató de una detención, sino de una medida de conducción, que no pudieron cumplir porque el ex funcionario cuenta con un recurso de amparo, por lo que no fue presentado ante el juez que lo llamó a comparecer por presuntas irregularidades, cuando fue secretario en la pasada gestión estatal de Aristóteles Sandoval.

Lo citaron a comparecer



Cruces Mada enfrenta procesos penales en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

A principios de marzo el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que el ex secretario estaba citado a comparecer para responder a las acusaciones en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones, por la compra irregular de equipo.

Luego de promover diferentes amparos y suspensiones para no presentarse a comparecer, en noviembre de 2019, el ex funcionario fue detenido por policías investigadores, que en esa ocasión lo trasladaron a los juzgados en el Penal de Puente Grande.

En diciembre de ese año, un juez ordenó su resguardo domiciliario. Sólo se le permite salir por cuestiones laborales, de salud o por sus hijos, previa notificación a la Unidad de Medidas Cautelares.

Fue secuestrado

En noviembre del año pasado, el ex funcionario fue privado de su libertad afuera de su domicilio en Guadalajara.

Fue interceptado por hombres armados, quienes le quitaron su camioneta y alrededor de 50 mil pesos en efectivo. Poco después lo liberaron en calles de la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan.



Lo detienen en 2019

La primera vez que lo detuvieron fue el 13 de noviembre de 2019 por elementos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entonces, también se le había pedido que compareciera con una orden de presentación, pero no lo hizo. Debido a que estaba amparado, fue con una orden de cateo como elementos de la Fiscalía ingresaron a su domicilio y lo detuvieron.



Lo liberan… al día siguiente



Por un amparo emitido por un juez federal, el ex secretario de Salud Jalisco, fue liberado el 14 de noviembre de 2019, apenas un día después de su detención.



Acusaciones

Cruces Mada está señalado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la dependencia que encabezó, y que rondan los 605 millones de pesos.

El 5 de diciembre de 2019 fue imputado por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Cruces Mada y Jaime Agustín González Álvarez, ex secretarios de Salud Jalisco, fueron de nueva cuenta vinculados a proceso el 25 de febrero de 2020 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por compras presuntamente dirigidas para favorecer a una empresa.

La Fiscalía Anticorrupción le formuló aquella vez más cargos por presuntas compras “dirigidas” de cámaras de video para un área de enfermos de ébola y de equipo de cómputo.