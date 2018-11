Criptas en Panteón Guadalajara causan admiración a visitantes

Las criptas del Panteón Guadalajara que ya se encuentran ocupadas por al menos 351 de los cuerpos que se hallaban resguardados por la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, causaron la admiración de decenas de visitantes que acudieron este Día de muertos al recinto.

"Aquí están los del tráiler" y "estas son las tumbas de los que estaba paseando el forense por la ciudad" eran las frases que podían escucharse al paso de la gente mientras las señalaba.

Algunos paraban por instantes para apreciar las fechas marcadas en las criptas, "24 de septiembre", "25 de septiembre"; incluso hubo quien se sentó a rezarle sin conocerlos "me da sentimiento que nadie viene a pedir por ellos porque no los han identificado, que sus familias no saben que están aquí y ellos tampoco saben dónde está su familia, por eso vengo a pedir por ellos", dijo una de las mujeres quién prefirió omitir su nombre.

25, 26, 27, 28, T, U, V, José Manuel, Juan, Óscar, Eduardo, José, V, W, X... letras y números marcaban los espacios de los inhumados no identificados, los que tuvieron más suerte tenían escrito su nombre sobre las lozetas con un marcador negro; pocos eran los que tenían ya una placa de metal con su nombre.

Luego de permanecer dentro de un tráiler refrigerante por hasta dos años, este 2 de noviembre 411 cuerpos (351 inhumados sin identificar y 60 entregados a sus familiares, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación Jalisco), ya tienen un espacio digno donde pasaran este 2 de noviembre.

NM