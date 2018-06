Crece demanda de MiBici; la rotación está rebasada

Por las mañanas, en la estación MiBici del Parque Revolución rara vez hay bicicletas. La demanda de esas unidades es tan alta que los usuarios deben esperar a que alguien estacione una o que llegue el personal del programa a hacer la rotación.

"Hay varias zonas de mucha tensión; las tenemos identificadas. Si tuviera más de nueve viajes por bicicleta el sistema debería de crecer. Actualmente nosotros tenemos seis viajes por bici, pero los viajes se concentran en algunas zonas donde hay hasta 25 viajes por equipo".

“He salido a las siete de la mañana, a las siete y media, a las ocho, casi a las nueve y no hay bicicletas. Y las que a veces están tienen el foquito rojo, o sea que no las puedo sacar porque no sirven. Eso es todos los días”, explica Vero, usuaria del sistema y de esa estación.

“Todos los días pasa lo mismo. Lo he reportado por correo electrónico a la dirección que aparece en MiBici y no me han dado una respuesta. He mandado dos correos donde pido más atención a ese ciclopuerto porque es de mucho movimiento”.

A unas cuadras, en la estación de El Refugio se repite la situación. Elsa, otra usuaria, afirma que es “muy frecuente” no encontrar bicicletas.

“Como que mucha gente, cuando se baja del tren, agarra la bici allí para irse a otro lado. Entonces tengo que caminar a otra estación cercana. Yo trabajo por la Rotonda y por ahí es al revés: me cuesta trabajo encontrar espacio para dejar la bici”.

La empresa “BKT BiciPública” recibe un millón 632 mil pesos al mes para operar y dar mantenimiento a la red de MiBici. Pese a ello, durante los horarios pico hay estaciones que pasan horas sin una sola bicicleta.

Este medio monitoreó el sistema por medio de la aplicación MiBici durante una semana y detectó que en las colonias Arcos, Arcos Vallarta, Lafayette, Obrera, Americana, Ladrón de Guevara y en el Centro de Tlaquepaque hay decenas de estaciones sin bicicletas a partir de las 19:00 horas.

Aunque la empresa está obligada a hacer rotación de unidades para satisfacer la demanda, esto no es suficiente. Según datos del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), esa firma apenas cuenta con ocho camionetas, cuatro bicirremolques y cuatro bicis con herramientas para dar servicio a 236 ciclopuertos con dos mil bicicletas.

Esto aunado a una gran demanda, pues en promedio se realizan 12 mil viajes al día de lunes a viernes. Eso es lo que provoca “desiertos de bicis” en varias zonas de la ciudad. Felipe Reyes, director de Movilidad No Motorizada del IMTJ, indicó que hoy MiBici es “víctima de su propio éxito”.

La estación Arcos, la más cercana a la Glorieta Minerva, es la que registra más demanda de viajes de origen, y la del Parque Revolución es la que concentra la mayor cantidad de viajes destino. Allí es donde han implementado un operativo denominado “valet”, donde personal de MiBici recibe bicicletas aunque esté lleno el ciclopuerto, y las sube a una camioneta que las lleva a otros puntos.

“MiBici es víctima de su propio éxito”, insistió Reyes. “Tenemos muchos viajes, los usuarios usan mucho el sistema en comparación con otros. Por ejemplo, Ecobici, en la Ciudad de México, lo usan una vez cada seis días en promedio; a MiBici lo usan una vez cada dos”.

NUMERALIA

Programa MiBici

12 mil viajes diarios de lunes a viernes

6 mil 700 recorridos los sábados

5 mil 300 viajes los domingos

236 estaciones en la metrópoli

2 mil bicicletas públicas en el sistema

HABRÁ 30 CICLOPUERTOS MÁS

Pese a menor presupuesto, preparan ampliación

El sistema MiBici prepara la instalación de 30 ciclopuertos más a lo largo del corredor de la Línea 3 del Tren Ligero. Pese a no recibir la ampliación presupuestal solicitada para este año, Felipe Reyes estimó que se hará una inversión aproximada de 40 millones de pesos en las nuevas estaciones.

Éstas, agregó, quedarán listas a finales de año. “En el corredor Alcalde, que ya es parte del polígono, las estaciones de MiBici que están actualmente ahí están diseñadas para dar una atención a un número menor de usuarios. Cuando funcionen las estaciones de San Francisco, Catedral, el Santuario y la Normal, se estará generando una nueva demanda de viajes y tendremos que incrementar algunos ciclopuertos y poner otros nuevos. Lo mismo a lo largo de los corredores de Revolución y Ávila Camacho”.

Explicó que pretenden generar una conectividad con el centro de Zapopan, y eventualmente incrementarla hasta el primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque.

Por otro lado, indicó que en los siguientes años pretenden extender el sistema para lograr una conectividad completa con Zapopan, en “la Consti” y Atemajac. Después, el plan es llegar a la zona de El Country, Tránsito, y cruzar la Calzada Independencia para cubrir las calles 32 y 34, donde se hicieron ciclovías. Señaló también que podrían llegar hasta la Univa.

CELEBRAN ALTA DEMANDA

Colectivos piden mayor inversión

Para satisfacer el aumento de la demanda y tener en óptimas condiciones el sistema, los colectivos ciclistas piden mayor inversión al programa MiBici.

Elton Lara, de Bici Blanca, señaló que el sistema ha tenido mucho éxito por la gran demanda, pues los usuarios han comenzado a padecer la falta de disponibilidad de bicicletas en algunas zonas.

“Eso es un problema bueno que se deriva del gran éxito que ha tenido. Lo que se necesita es hacer un mayor rebalanceo entre las estaciones, y para eso se necesitan más camionetas, más estaciones, más personal y más bicicletas. Es muy importante crecer el sistema”.

Yeriel Salcedo, de GDL en Bici, destacó también los beneficios que ha traído el sistema, aunque indicó que existen algunas áreas de mejora.

“Empiezo a ver que el balanceo en algunas estaciones de bicicletas está siendo deficiente. También en el mantenimiento, ya hay algunas piezas de la bici que no se han cambiado como los puños y las campanas”. Hizo un llamado a incrementar los recursos del programa.

EL DATO

“Batean” ampliación presupuestal

Para concretar la tercera etapa de MiBici, el Instituto de Movilidad solicitó una ampliación presupuestal de 56 millones de pesos al Congreso del Estado en el presupuesto 2018, pero en diciembre pasado los diputados desecharon esa solicitud, por lo que este año el sistema de bicicletas públicas opera con 100 millones.