“Coyotes” cobran 450 pesos para “agilizar” licencias de conducir

“Ahorita no hay citas, no hay espacio. Lo que puedo hacer es pasarte hasta el área para el trámite de los papeles y la foto, para que no te pregunten en la entrada los policías si traes cita”, propone uno de los “coyotes” o “gestores”, afuera de la Secretaría de Transporte (Setran), a Omar, quien pretende refrendar su licencia de conducir tras no poder obtenerla por las fallas en la página de internet.

Esto es ilegal. Sin embargo, para “agilizar” el ingreso, los “gestores” cobran hasta 450 pesos. Los costos de la licencia o la renovación se pagan directamente en ventanillas.

“Intenté durante dos semanas sacar una cita porque ya se venció mi licencia. El problema es que me aparece un error cuando accedo a la página de internet. Acudí a las oficinas de Circunvalación y Alcalde y me topé con esos ‘coyotes’, que te ofrecen de todo... hasta placas de otros estados”, dijo César Gómez, quien tardó cinco horas para obtener el documento.

La alerta de los policías instalados en el ingreso de la Setran es que no se debe hacer ese pago, pues si el interesado en tramitar o refrendar una licencia lleva todos los papeles, puede entrar sin problemas, aunque deberá esperar por un turno, ya que la prioridad es para las personas que acuden con una cita.

Esta es una de las formas de operar de los “coyotes”, quienes también expiden credenciales falsas con sólo pedir datos y tomar fotos a las personas, por eso se pide a la población ignorarlos y denunciarlos, ya que de ser detectadas estas licencias apócrifas, el conductor incurre en un delito por el cual podría pasar hasta seis años en prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado.

Aunque se cuestionó a la Setran sobre qué se está haciendo para retirarlos y sancionarlos, el área de Comunicación Social no respondió hasta el cierre de esta edición.

Diego Monraz , secretario de Transporte, evadió una entrevista para hablar de este tema y otros relacionados con el servicio público.