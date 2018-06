Cosío Gaona insta a la desaparición del Cesjal

El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL), fracasó en su encomienda de convertirse en el eje rector de las diferentes expresiones de la sociedad y debe desaparecer para dar paso al fortalecimiento del Instituto del Emprendedor y la Competitividad, según señaló el candidato del Partido Verde al Gobierno de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, al presentar este miércoles la "Agenda de Competitividad y Promoción Económica".

“Ha fracasado, el CESJAL debe desaparecer, se distinguió desde el principio por malos manejos, por manoseos, por envidias, por abuso de poder y por competencia insana entre los sectores y por la manipulación incluso financiera en un organismo amorfo, en un frankestein que ha demostrado que no sirve para nada como está diseñado, y mi primer planteamiento es que debe desaparecer el CESJAL y esos 25 millones de pesos que tiene presupuestados más o menos y que los ha venido dilapidando deben ser transferidos para fortalecimiento de un instituto que ya existe y que se le ha dado demasiada poca importancia, me refiero el Instituto del Emprendedor y la Competitividad, que está ahí, pero pareciera que no existe, no tiene presupuesto, no está estamentado debidamente, no tiene la importancia que le marca la legislación. Entonces el desaparecer el CESJAL no produce ningún efecto negativo, tirar todas las ventajas, no funcionó, debió de haber funcionado, debió haber sido un instrumento de potencialización del desarrollo, no lo es, ha sido manzana de discordia, ha sido manoseado", subrayó el candidato.

En cuanto a otros planteamientos de la agenda, habló de un entorno para el Desarrollo Sostenible y mencionó como aspectos básicos la Seguridad para la inversión, incentivos fiscales, simplificación de trámites, disminuir la corrupción, contar con infraestructura, competitividad, y desarrollo sostenible.

El candidato destacó que se deben fortalecer los programas y atribuciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, fusionar la Secretaría del Trabajo y SEDECO, otorgar certificaciones para la calidad y competitividad de PYMES, crear una Procuraduría del Trabajo autónoma, y otorgar incentivos fiscales para el primer empleo, adultos mayores y mujeres jefas de familia.

Sin embargo, precisó que nada de eso será posible si no se cuenta con un gobierno eficiente y combate a la corrupción, por lo que propuso una reingeniería organizacional para evitar la duplicidad de funciones y burocracia, facilitar trámites para evitar el coyotaje, seguimiento electrónico de trámites, fomentar la cultura de la denuncia, certificaciones ISO en procesos de obtención de licencias y permisos, y una nueva ley de rendición de cuentas.

Finalmente, en el tema Verde, habló de incentivos fiscales a empresas que utilicen eco-tecnologías, Cadenas productivas verdes e impulso a las Eco-tecnologías, la creación de un Corredor Industrial Verde y viviendas sustentables.

El candidato, estuvo más tarde en los cierres de campaña de los candidatos a las alcaldías de El Salto y Ayotlán y por la noche acudió al cierre de la candidata Celia Serrano en Tonalá, donde se congregaron más de 4 mil personas.

Muy emotivos y concurridos resultaron los cierres de campaña del Partido Verde en municipios de Jalisco como Tonalá, San Juan de Los Lagos, Tepatitlàn, Ayotlán, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de La Paz, Tamazula, Pihuamo, Zapotiltic, Tonila, Cocula, Amatitán, Tala, y Tequila entre otros, tuvieron una gran concurrencia.