El regidor tapatío Carlos Lomelí Bolaños propuso, a nombre de la fracción edilicia de Morena, una iniciativa para modificar la Ley de Ingresos 2022 y se aplique un 100 por ciento de descuento en el pago del agua cuando el usuario no cuente con este vital líquido por un periodo mayor a cinco días.

En su propuesta indicó que este mismo beneficio también lo tendrían los usuarios que comprueben que en ese periodo recibieron agua sucia por parte del SIAPA.

La iniciativa contempla agregar un transitorio a la Ley de Ingresos, propuesta que debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento para poder ser remitida a su discusión y, en su caso, autorización, al Congreso del Estado.

El mecanismo para demostrar que no se cuenta con el servicio o se recibe en mala calidad y así poder acceder a este descuento, es a través de una serie de videos del usuario con comprobatorio de fecha y/o el testimonio de dos testigos de vecinos, señaló en un comunicado.

“La ciudadanía no puede seguir padeciendo por los problemas del agua año por año, sin que se vea una estratega real a largo plazo, una estrategia de racionalización del agua, de cómo cuidarla, una campaña permanente de cómo debemos de estar recibiendo nuestra agua, cómo cuidarla, y verdaderamente nos preocupa que no tengamos una estrategia no solamente para el municipio de Guadalajara, sino para todo el estado”, refirió el Coordinador de las y los Regidores de Morena.

Lamentó que son muchas las colonias que han tenido desabasto y reportan recibir agua con color turbio.

Dijo que hay una crisis en el manejo de agua y las autoridades de Movimiento Ciudadano no han sabido enfrentar y resolver este tema, quienes además aprobaron aumentos a las tarifas de este año.

"Las y los tapatíos no volverán a pagar por las negligencias, incapacidades y torpezas de las autoridades responsables de prestar este servicio", dijo.

Asimismo, informó que realizarán visitas por las colonias de la ciudad para conocer a mayor detalle este problema que enfrentan las familias de Guadalajara y revisar que las autoridades de Movimiento Ciudadano no hagan de este asunto un tema electoral, como ya sucedió en 2021.

JL