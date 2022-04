Desde el miércoles el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció cortes de agua este jueves y viernes por trabajos de mantenimiento hidráulico en sus instalaciones.

Sin embargo, no informó cuáles colonias se verían afectadas por lo que en redes sociales usuarios se quejaron por la falta de información.

"Jardines de la Cruz 1era sección (se quedaron sin agua). Neta, es una tontería que el Siapa no haya dado a conocer las colonias (como siempre se hacía) para prevenirnos. Nada más de repente me quedé sin agua a las 12:30 a.m.", expresó una usuaria en Twitter.

El organismo informó que estos trabajos forman parte del "Operativo Semana Santa 2022" en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara, así como en la mayoría de sus instalaciones hidráulicas dentro del Área Metropolitana.

Por lo que durante estos días el servicio de agua potable sería intermitente en diversas colonias de los municipios metropolitanos dentro del área de cobertura del Siapa (Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán) y que pertenezcan al sistema de Abasto Chapala-Guadalajara.

Concluyen obras

Los puntos principales donde se trabajó para mantenimiento y renovación de equipos son: Planta Chapala, bombeo 1 y 2 del sistema antiguo, Rebombeo Intermedio Oriente y las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, así como en macro tanques de regulación.

Y, aunque los trabajos ya terminaron, no en todas las colonias ha vuelto.

El organismo informó que lo que sigue es iniciar con la presurización de las líneas y con ello la recuperación de tanques, por lo que el servicio en las colonias se irá recuperando paulatinamente.

En algunos casos, afirmaron, hoy por la noche o mañana ya tendrán restablecido el servicio. Aunque en algunas zonas altas o casos específicos podría estar llegando hasta el lunes.

"Las labores de mantenimiento del Operativo Semana Santa 2022, se realizarán a partir de las 00:01 horas del jueves 14 y éstos concluirán el viernes 15 de abril, de tal manera que los días sábado 16, domingo 17, lunes 18 y martes 19 se estarán recuperando gradualmente los niveles de tanques y líneas de abastecimiento por lo que se normalizará el servicio de manera paulatina. Los invitamos a consultar las redes sociales oficiales del Organismo para revisar los avances", informó el director general, Carlos Enrique Torres Lugo el pasado miércoles.

Se quejan en redes

Aunque cada año el organismo hace cortes, usuarios señalaron que siempre avisan las colonias para prevenirse, pero este año no lo dio a conocer.

"En la colonia Valentin Gómez Farias en Guadalajara y ¡no avisaron!", "No usaron ni un gratuito tweet. Esperemos pronto se reestablezca, no todas las casas tienen aljibe", fueron las constantes en redes.

