Juan José Frangie expone sus propuestas enfocadas a los jóvenes

El candidato a la presidencia municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie, tuvo una charla con más de 300 jóvenes a quienes les presentó sus propuestas y escuchó sus inquietudes.

Frangie invitó a los jóvenes a no rendirse y luchar siempre por sus sueños. “Yo pienso que los jóvenes son el presente y no el futuro como se cree, ustedes deben de rodearse de personas con ambiciones, con sueños. En mi vida no existe la palabra fracaso, los fracasos son obstáculos que nos hacen ser una mejor persona”.

Las cuatro propuestas del emecista para los jóvenes son la construcción del Primer Centro de Salud Mental en la ex villa maicera, así como un centro especializado para gamers (jugadores de videojuegos).

También instaurará una bolsa de trabajo exclusiva para jóvenes denominada “Mi primera chamba”, además de la edificación de un Centro de Alto Rendimiento para los deportistas.

De igual manera, el aspirante a la alcaldía de Zapopan, informó que los programas como Adelante Zapopan, Zapopan Bilingüe, Beca Zapopan, y Reto Zapopan seguirán brindando apoyos a las juventudes.

También estuvo en la colonia Bosques del Centinela, donde acompañó a Alejandra Giadans Valenzuela, candidata al Congreso local por el Distrito 4 local.

Frangie recordó algunas obras que ya operan en Bosques del Centinela.