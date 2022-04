Cortes de agua ZMG: Vecinos de El Rosario y colonia Atlas, molestos por falta de avisos

Vecinas y vecinos de las colonias El Rosario y Atlas, en Guadalajara, se dijeron molestos por la falta de información ante los cortes de agua llevados a cabo por el SIAPA ante los trabajos de mantenimiento hidráulico en las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

“Hoy nos despertamos y vimos que ya no había agua. Ayer en la noche todavía me puse a lavar, de haber sabido que iban a cortarla mejor no lavo y guardo esa agua para bañarnos”, contó Eva Coronado, vecina de la colonia El Rosario.

Para hacer frente al corte tuvo que comprar cuatro garrafones de agua para el uso esencial como lavado de manos y para bañarse, y le pidió al repartidor que el día de mañana le deje otros cuatro garrafones. “Ojalá que no tarde mucho en regresar, porque si ni vamos a tener que estar haciendo el gasto para tener agua limpia, luego cuando regresa regresa toda sucia, como terregosa”, lamentó Eva.

“Lo malo fue que ahora no avisaron como otros años, que nos preparamos para llenar algunos baldes. Si se nos termina el agua vamos a tener que mandar pedir unos garrafones”, coincidió Alma, vecina de la colonia Atlas.

Aunque el SIAPA indicó desde ayer miércoles que dentro del “Operativo Semana Santa 2022” se trabaja en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara, así como en la mayoría de sus instalaciones hidráulicas dentro de la ZMG, no especificó las colonias en las cuales se llevarían a cabo los cortes.

El SIAPA asegura avance en labores

Esta tarde el SIAPA informó que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) recorrió los principales puntos que se intervienen en 34 puntos estratégicos en la infraestructura hidráulica del sistema de abastecimiento, y se corroboró que estas van con un avance de 40 por ciento.

“De no presentarse alguna situación emergente se prevé que los trabajos culminen el viernes 15 para dar inicio a la recuperación gradual en el sistema de abastecimiento, informó el director del organismo, Carlos Enrique Torres Lugo.

En 13 horas de trabajo, aseguró el SIAPA, se han realizado limpieza de canales, limpieza, desazolve y desinfección de tanques, y ajuste de compuertas.

“Durante estos días el servicio de agua potable será intermitente en diversas colonias de los municipios metropolitanos dentro del área de cobertura del Siapa (Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán) y que pertenezcan al sistema de Abasto Chapala-Guadalajara”, aseveró el organismo.

Por último, pidió a los ciudadanos a hacer uso racional y responsable del agua con acciones sencillas dentro del hogar como revisar las instalaciones, para evitar fugas o derrames; bañarse de manera breve, recolectar el agua fría que sale de la regadera ya que se puede aprovechar para otros usos; cerrar la llave mientras se lavan las manos o cepillan los dientes; reciclar el agua de la lavadora, la cual se puede utilizar para lavar baños y patios; así como no utilizar la manguera para lavar el auto.

“Para mayores informes o solicitud de pipas gratuitas ponemos a disposición de nuestros usuarios, la línea SIAPATEL 33-3668-2482 con 20 líneas abiertas, así como las redes sociales oficiales Facebook: Siapagdl y Twitter: @siapagdl”, finalizó el organismo.

SABER MÁS

Algunas de las colonias en las cuales se reportan cortes de agua

Guadalajara

Atlas

El Rosario

El Manantial

Olímpica

Jardines de Santa Isabel

Americana

Parques del Nilo

Arcos Vallarta

Álamo Industrial

La Nogalera

Independencia Oriente

Jardines de la Cruz

Monumental

Libertad

Echeverría

Santa Cecilia

San Miguel de Huentitán

Obrera

Jardines de la Paz

San Andrés

San Marcos

Alcalde Barranquitas

Antigua Penal de Oblatos

Miravalle

Lomas del Paradero

Lomas de Independencia

San Rafael

