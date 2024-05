Seguramente has escuchado que el agua de los océanos no es bebible debido a su alto contenido de sales, pero alguna vez te has preguntado ¿por qué tiene sal? a diferencia de el agua dulce, este fenómeno tiene profundas repercusiones en el medio ambiente y el clima; se estima que la Tierra contiene alrededor de 50 mil billones de toneladas de sal, lo que serían unas siete cucharadas por litro.

Te sorprenderá saber que no siempre ha sido así, la salinidad del mar es el resultado de un proceso geológico y químico que lleva ya millones de años sucediendo donde las montañas y colinas desprenden de sus rocas la sal goteada lentamente, un grano a la vez.

La sal es un compuesto de químicos conocidos como iones cargados positiva y negativamente, no siendo exclusivamente el cloruro de sodio, aquello que se usa en la cocina, sino también el magnesio, potasio, sulfato, etc.

¿Por qué se desprende la sal de las rocas?

Esto sucede en la medida que las fuerzas naturales siguen su curso, como lo es la congelación y el deshielo, donde las rocas se rompen en trozos pequeños, donde sus minerales, (incluida la sal) son arrastrados hacia el mar por la erosión. Este mismo efecto se produce en los volcanes subterráneos. Según Colin Stedmon, oceanógrafo químico de la Universidad Técnica de Dinamarca, “ocurre en cualquier lugar donde el agua entre en contacto con rocas”. El agua actúa como el disolvente definitivo.

