Congreso de Jalisco aprueba pocas reformas en 2025 y deja rezago legislativo

Diputados locales presentaron múltiples iniciativas a lo largo de 2025, sin embargo, la mayoría de ellas no han sido aprobadas, incluyendo, armonizaciones de reformas federales, por lo que fueron pocas las reformas o leyes avaladas por el Congreso de Jalisco.

La principal iniciativa aprobada en 2025 fue la armonización de la reforma en materia de transparencia con la cual, se avaló la extinción del ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco) tras más de 20 años de existencia y pasaron sus funciones a la Contraloría del Estado.

Esta propuesta era reforma federal, tras ello, el Legislativo dejó pendiente la aprobación de las leyes secundarias, las cuales son las que darán las facultades a la Contraloría para que asuma como garante de la transparencia en lugar del ya extinto ITEI, instancia que desapareció oficialmente el 1 de diciembre.

Otra propuesta importante fue la armonización de la Ley sobre Extorsión, la cual también fue aprobada por el Congreso de la Unión. En Jalisco, la reforma permite que se elimine el delito de extorsión para que se investigue de oficio y por parte de la Fiscalía General de la República, además, de imponer penas de 3 a 8 años de prisión para quienes cometan abuso de autoridad.

Una nueva dependencia se creó este año, fue la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, sin embargo, debido a un error en su redacción, no ha sido publicado el decreto de su creación para que pueda entrar en funciones y se le asigne un presupuesto. Esta nueva Fiscalía tendrá autonomía y recursos para investigar el delito de tortura.

Pero son más las iniciativas pendientes: la principal es la reforma judicial local, la cual debió aprobarse desde el pasado mes de marzo. La reforma permitiría la renovación de jueces y magistrados que componen al Poder Judicial del Estado mediante voto popular.

Los principales puntos pendientes para legislar y que impidieron los acuerdos entre las fracciones parlamentarias está el incluir o no el método de insaculación o tómbola para la elección de los aspirantes a competir en la elección, los métodos de evaluación o la inclusión del Tribunal de Justicia Administrativa en el proceso de elección.

Por otro lado, también permanece pendiente la reforma que reconoce y tipifica la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Hay un dictamen que está listo para su discusión en el pleno y que define a la violencia vicaria como el daño ejercido contra las mujeres mediante el uso de hijas, hijos o personas cercanas como mecanismo de control y castigo.

La propuesta amplía las conductas que la configuran, incorpora medidas de protección en materia civil y establece sanciones penales que incluyen prisión y la posible pérdida de la patria potestad.

El Congreso local tiene un pendiente por cumplimentar tras una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata del procedimiento administrativo para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento que refleje su identidad de género autopercibida, sin necesidad de acudir a un juicio, es decir, la reforma de infancias trans.

Una iniciativa que se espera discutir el siguiente año es la nueva Ley de Autismo, una iniciativa que busca garantizar los derechos, la atención integral y la inclusión de las personas dentro del espectro autista en el estado.

La nueva ley contempla la creación de un Fondo Especial para el Autismo para asegurar el financiamiento constante para centros especializados, capacitación, apoyo a familias y programas de inclusión.

La reforma sobre apología del delito también se quedó en el tintero: pese a varias propuestas, incluyendo una del Ejecutivo estatal, el Legislativo no concretó la aprobación de algún planteamiento. Algunos proponían aumentar las penas por apología, sin embargo, no ha habido consenso entre las fracciones parlamentarias estatales.

