Coronavirus en Jalisco: advierten cero tolerancia si activan botón de emergencia

Aunque la prioridad es aplicar acciones que prevengan contagios de COVID-19, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, informó que de activarse el “botón de emergencia” habrá cero tolerancia para los negocios que incumplan con el protocolo “reestructurado”.

Destacó que si éste se activa, o bien, que se rebase el 50% de ocupación hospitalaria o los casos activos superen los 400 por millón de habitantes, el municipio aplicará operativos en coordinación con la Comisaría de Seguridad, Inspección y Vigilancia y Reglamentos, y de encontrar negocios que no cumplan con lo dispuesto, serán clausurados.

Así, quienes no cumplan con los horarios establecidos en el protocolo (entre semana hasta las 19:00 horas y los fines de semana sólo giros relacionados con el sector alimenticio), recibirán una sanción.

“Todo lo que sea de primera necesidad, como farmacias o tiendas de conveniencia, sí estaría operando, aunque todavía no se ha dictaminado el horario máximo, pero en esas excepciones podría llegar hasta las 21:00 horas”.

En las industrias no habría cambios, pero sólo para aquellas que laboren hasta las 19:00 horas. Éstas también serían clausuradas si incumplen con los lineamientos. “No podemos seguir jugando al gato y al ratón. Los empresarios deben entender que ellos también son los responsables de evitar estos contagios”.

El alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, y el coordinador de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán, coincidieron en que lo primordial es reforzar las medidas de prevención para evitar que se incrementen los contagios.

“El botón de emergencia no es un toque de queda. A nadie nos conviene que se oprima y tenemos oportunidad de evitarlo si trabajamos en conjunto”, expresó Guzmán.

EL INFORMADOR/E. Victoria

Apuestan por “visores ciudadanos” para vigilar los protocolos sanitarios

Tras reconocer que el Gobierno estatal y los municipales están rebasados en la relación inspectores-comercios, se presentó la estrategia “Visor Ciudadano COVID-19”, mediante la cual la sociedad podrá vigilar que se cumplan los protocolos sanitarios para evitar contagios en los negocios de la ciudad.

La estrategia involucra también a las cámaras de Comercio, Industrial y Restaurantera, y la meta es aumentar las medidas sanitarias en restaurantes, bares y tianguis.

Los “visores ciudadanos” serán voluntarios inscritos en dichas cámaras que estarán identificados con gafetes. Podrán hacer apercibimientos verbales a negocios que no respeten los horarios de cierre o aforos permitidos, no apliquen filtros sanitarios o que sus trabajadores no usen correctamente el cubrebocas.

De no atender la solicitud, ellos harán el reporte y el comercio estará registrado en una base de datos, además de que será sancionado.

Actividades esenciales

Los giros que no frenarán: