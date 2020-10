Coronavirus en Jalisco: Descartan toque de queda y ley seca, pese a botón de emergencia

Debido a que Jalisco mantiene una alta incidencia de contagios de coronavirus COVID-19, el Gobierno del Estado determinó activar el botón de emergencia que implica suspender actividades recreativas y el transporte público durante las noches y fines de semana.

"No hay toque de queda, nadie dice que la gente no pueda estar en la calle"

El gobernador explicó que según la tendencia que registran el Estado llegaría a una tasa de incidencia de 469 casos por millón de habitantes, con lo que se supera el tope máximo fijado. Confirmó que la restricción de actividades nocturnas aplicará a partir de este viernes y hasta el 13 de noviembre. Pararán actividades recreativas, culturales, sociales, deportivas y religiosas. El servicio del transporte público, autos de plataformas digitales.

“No hay toque de queda, nadie dice que la gente no pueda estar en la calle. Lo que si va a haber son dispositivos locales para evitar concentración de personas. Los negocios van a estar cerrados pero la gente puede estar en la calle, no podemos limitar el derecho al libre tránsito”, dijo el mandatario estatal.

Se anunció que reforzarán operativos de alcoholimetría, aunque descartaron aplicar la ley seca. El gobernador comentó que después de los 14 días del botón, se definirá otro mecanismo y tomarán otra ruta para convivir con el riesgo sin detener actividades económicas.

De lunes a jueves la suspensión de actividades será a partir de las siete de la noche, pero el transporte público podrá circular hasta las 20:59 horas para trasladar a los últimos pasajeros y llevar los camiones a sus bases. Volverá a prestarse el servicio a las 5:30 horas del día siguiente. El fin de semana no habrá servicio de camiones, ni plataformas.

Podrán operar normalmente actividades esenciales como: farmacias; tiendas de conveniencia y abarrotes; servicios de seguridad; equipos de auxilio y protección civil, servicios de soporte básicos públicos y privados (energía, agua, telecomunicaciones); gasolineras; ajustadores de compañías aseguradoras; servicio de taxis; servicio postal y funerarias. Además del transporte público sólo para personal esencial.

En representación de los presidentes municipales, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus informó que mercados y tianguis no operarán los dos próximos fines de semana, también cerrarán unidades y clubes deportivos, así como tiendas no esenciales en centros comerciales. Las tiendas de autoservicio también tendrán que sujetarse a los horarios de restricción. Las ceremonias religiosas se presenciales se suspenden, los cementerios seguirán cerrados y en los servicios funerarios se permitirá máximo 10 personas. Se prohíben las reuniones privadas de más de 10 personas. El alcalde exhortó a los ciudadanos a no realizar fiestas por halloween.

Para el servicio de taxis, que operará normalmente, se plantearon tarifas solidarias que irían de 35 a 160 pesos según la zona de la ciudad a la que se traslade. El servicio de MiBici continúa normalmente. Restaurantes y supermercados podrán ofrecer servicio a domicilio.

Las restricciones del botón se aplicarán en todos los municipios del Estado, sólo Puerto Vallarta tiene un horario diferente para suspender actividades al filo de las 22 horas, no se suspende la operación en hoteles, pero se limitan las actividades en áreas comunes.

Los eventos deportivos a puerta cerrada no se suspenderán, se mantienen sin público.

NR