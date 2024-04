De acuerdo con especialistas, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, avalado en lo general ayer en el Senado y que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para incrementar al 100% las percepciones de los trabajadores que decidan jubilarse, tiene pendientes con respecto a sus fuentes de financiamiento y quiénes recibirán los recursos extra, por lo que descartan que esta medida genere modificaciones importantes en el sistema de ahorro para el retiro.

En cambio, sólo lo ven como una acción para sacudir el ambiente electoral de cara a los comicios del próximo 2 de junio.

Jesús Carrillo, coordinador de Investigaciones sobre Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que mientras las autoridades no aclaren cuántas semanas de cotización se exigirán para tener acceso a la mejora de las jubilaciones, no se podrá cuantificar el número de beneficiarios.

“La reforma tiene dos problemas: no se establece el apoyo que se va a dar a los pensionados. No viene la tasa de reemplazo del 100%, ni nada. La Secretaría de Hacienda tendrá que hacer su magia. No queda claro cómo se va a garantizar que exista una reserva con suficientes recursos para que los trabajadores puedan reclamar sus ahorros si se van de las cuentas individuales al fondo”.

Además, Rolando Silva, quien es integrante del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, estimó que las cuentas inactivas no representan ni el 1% de los recursos que se manejan actualmente en las Afores, que suman alrededor de seis billones de pesos.

De esta cartera (específicamente de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años que tengan inactivas al menos una década) se espera juntar el fondo semilla: unos 40 mil millones de pesos.

“Con la modificación no habría ningún riesgo con el dinero de los trabajadores. No es expropiación, no es robo, no va a desaparecer el dinero”, acentuó.

Ambos señalaron que son imprecisas las proyecciones del Mandatario, que comentó en su rueda de prensa matutina que la bolsa llegará hasta unos 28 millones de trabajadores.

Indicaron que para esto tendría que definirse el monto que transferirán el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las empresas públicas como la aerolínea Mexicana de Aviación y el Tren Maya, así como lo que se obtenga de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Las Afores son heredables. Los beneficiarios son aquellos que elige el trabajador en su contrato suscrito con la Afore que administran sus recursos. Para obtenerlos, sólo se necesita el número del Seguro Social y el CURP. Los herederos tienen hasta 10 años para reclamar el dinero.

Mientras Griselda de la Mora, de Morena, subrayó que el cambio representa “un día histórico para el país”, Laura Ballesteros Mancilla, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, afirmó que más que una reforma estructural, la jugada de Morena y sus aliados es “una oferta electoral”.

“¿Por qué en la antesala de una elección?, la más grande en la historia de nuestro país, ¿por qué ahora cuando está por cambiar el poder en México?”, resaltó.