Con el objetivo de garantizar un acceso universal, igualitario e incluyente a los servicios públicos en Jalisco, la diputada del PRI, Alondra Getsemany Fausto de León, presentó la iniciativa “Escalón Universal, Servicios para Todas las Personas”, que plantea reformar la Ley para la Atención al Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad.

La propuesta busca incorporar un instrumento sencillo, accesible y transformador: el “escalón universal”, el cual puede ser móvil, fijo o modular.

Acceso digno para todos y todas

De acuerdo con la legisladora, esta medida pretende eliminar las barreras físicas y sociales que enfrentan principalmente las personas de talla baja, al intentar acceder a ventanillas de atención, mostradores, cajeros automáticos y sanitarios, asimismo, plantea acciones para compensar la diferencia de altura y facilitar un acceso autónomo a servicios e instalaciones.

Fausto de León subrayó que el escalón universal no debe verse como un simple banco o peldaño, sino como un ajuste razonable en línea con los principios internacionales de los derechos humanos. Su implementación permitiría a personas de talla baja, a niñas y niños, así como a personas con movilidad limitada, acceder de manera segura, autónoma y digna a espacios que hoy en día los excluyen.

La diputada agregó que, de acuerdo con datos extraoficiales, en México viven más de 11 mil personas de talla baja, quienes no están contempladas en el censo poblacional como personas con discapacidad, lo que las deja fuera de las estadísticas y de la planeación de políticas públicas.

La legisladora destacó que la iniciativa busca que el principio de accesibilidad universal quede establecido en la legislación estatal, de manera que instituciones y organismos estén obligados a implementar medidas que garanticen entornos seguros, equitativos y libres de discriminación.

En este mismo sentido, la presidenta de la organización “Fundación de la Cabeza al Cielo”, Marisela Herrera Aguirre, enfatizó la relevancia de visibilizar las luchas cotidianas de las personas de talla baja y de construir espacios inclusivos, señaló que portar un escalón universal no solo facilita la movilidad, sino que también representa un instrumento de dignidad y equidad.

Por su parte, Carlos Zaragoza, persona de talla baja, resaltó que la iniciativa responde a una necesidad humana fundamental: derribar barreras y asegurar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades.

Zaragoza señaló que la propuesta que se impulsa “nace de una necesidad humana por dignificar a cualquier persona sin importar su apariencia, y de facilitar el acceso a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones”. Con este llamado, destacó la urgencia de generar políticas y acciones que garanticen el respeto, la equidad y la integración plena de las personas de talla baja en la vida social y comunitaria.

