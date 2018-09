Contralora ve pocos resultados de Fiscalía en investigación en la “Mater”

La contralora del Estado, Teresa Brito, lamentó la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las irregularidades denunciadas desde el año pasado en el Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos", mejor conocida como la "Mater".

Dijo que ya son cuatro las denuncias por posibles desvíos de recursos y malos manejos administrativos: una en coordinación con el departamento jurídico de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y otras tres de parte de la Contraloría, la última de estas interpuesta el pasado 8 de agosto.



"Lo que a mí me preocupa y me preocupa sobremanera es que no veo la respuesta por parte de la Fiscalía (General del Estado). Estoy solicitando, y la coordinación es muy buena con el Fiscal Anticorrupción, que si no tiene los expedientes, los atraiga y podamos sacar ese tema que es importante para hilvanar toda la historia que empezó con la auditoría a la SSJ y a la propia Maternidad".

La contralora señaló que se han enviado oficios a la FGE, referentes a este tema y a otros que tienen que ver con irregularidades en otros organismos. Sin embargo, no se ha obtenido una respuesta favorable.



"Hemos enviado diversos oficios manifestando la voluntad de proveer más información, si así lo requieren. Recuerden que la Fiscalía tiene la capacidad de investigación, son ellos los que investigan, y el insumo que les damos es el resultado de las auditoría; si la Fiscalía requiere más información, estamos a la orden".



Actualmente sigue en marcha el seguimiento al proceso de responsabilidad administrativa para cinco funcionarios del hospital, el cual fue iniciado con la llegada de Alfonso Petersen Farah a la SSJ, tras la salida del anterior secretario, Antonio Cruces Mada.





Brito manifestó que aunque queden pocos meses para que termine esta administración, los temas que están sujetos a investigación deberán tener continuidad en la gestión estatal entrante.



Parte de las irregularidades encontradas en la "Mater" se refieren al posible desvío de recursos, robos de insumos y malos manejos en el almacén estatal y el del propio hospital, lo que provocó un impacto negativo en la calidad de atención a los pacientes.

LS