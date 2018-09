Continúan pendientes pagos a maestros; toman delegaciones de la SEJ

Maestros de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) tomaron hoy las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) en todo el Estado, debido a que algunos de sus agremiados continúan sin que se regularicen sus nóminas.



Cientos de docentes tomaron la Delegación Regional ubicada en la avenida González Gallo, llegando incluso a bloquear la circulación de la avenida. La toma de las delegaciones se extendió de las 8:00 a las 15:00 horas.



A pesar de que el SNTE no convocó de manera oficial a un paro de labores, algunas escuelas decidieron llevarlo a cabo, entre ellas la Secundaria General Número 90, ubicada en Guadalajara. En dicha institución se confirmó que no se llevaron a cabo labores de manera generalizada.



En SNTE confirmó a este medio que se ha trabajado para dar soluciones a los pagos y que actualmente la cantidad de docentes a los que no se les ha regularizado el pago son menos que hace dos semanas, cuando más de 300 escuelas secundarias no realizaron labores como forma de protesta. Entonces, Elpidio Yáñez, secretario general de la Sección 16, afirmaba que la cifra de afectados rondaba los dos mil 700 maestros.



Mediante un comunicado publicado el pasado viernes, la Sección 16 del SNTE advirtió sobre la toma de las delegaciones, pues señalaba que aún estaba pendiente el pago a 400 docentes "por causales muy específicas y particulares".





El pasado 17 de septiembre, el Sindicato advirtió sobre otro posible paro este lunes de no realizarse los pagos correspondientes a maestros de manera satisfactoria para el viernes 21 de septiembre. Ese mismo día hicieron pública su decisión de tomar las delegaciones este lunes, esto luego de que los pagos no se ejecutaran "de una manera oportuna y efectiva".

LS