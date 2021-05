Constructora daña propiedad y negocios de mujer de 71 años

Para la señora Ana Guadalupe Sarabia, de 71 años de edad, una construcción en la ciudad de Guadalajara se está convirtiendo en una pesadilla.

Aunque las obras rara vez son agradables para los vecinos del lugar, por el ruido o el polvo que generan, en el caso de Ana Guadalupe están poniendo en riesgo el patrimonio que ha construido durante 25 años.

La denuncia presentada asegura que la desarrolladora Aravel S. de R.L. de C.V comenzó la construcción de un edificio de departamentos llamado "Casa Tejada", ubicado en la Colonia Obrera del municipio de Guadalajara y con esto han afectado la integridad estructural de su hogar.

Entre los daños se encuentran grietas en fachadas, pisos, techos, muros, desprendimiento de celosías, separación de muros e incluso daños en estructuras de sostén de la casa.

A pesar de que ha denunciado esta situación desde abril del 2019 ante la oficina de contingencia de Obras Públicas, de Protección Civil, así como la Dirección de Inspección y Vigilancia, instancias que ordenaron a la desarrolladora hacer las reparaciones correspondientes, pero al día de hoy esto no ha sucedido pues, aunque se hicieron algunas obras, no se cumplió con la totalidad del acuerdo.

La señora Sarabia asegura que desde esa fecha “he tocado puertas de servidores públicos, acudido a autoridades municipales y antes los juzgados y, a la fecha, no he tenido ninguna respuesta de justicia y apoyo". Y agrega que "no tenemos un lugar propio donde vivir, no tenemos negocios para trabajar, estamos endeudados con los gastos para poder sobrevivir de renta, luz, agua, gas, alimentos, etcétera".

Por eso pide el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara para que obliguen a la constructora a cumplir con los acuerdos y reparar los daños.

