Empleados del Poder Judicial del Estado que denuncian despidos injustificados anunciaron que obtuvieron la primera resolución favorable a que les renueven contratos.

Miriam Tello Bañuelos, trabajadora que obtuvo una resolución a favor, explicó que el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa le instruyó al pleno del Consejo que sustente la decisión de no ratificarla. Señaló que, aunque no se ordena reinstalarla, si pide considerar su experiencia y capacidad probada.

“No hay como digan que no a renovar mi nombramiento, porque justamente les piden considerar mi desempeño e idoneidad y que no cuento con sanciones administrativas. Además de que cesen los actos de censura, intimidación y discriminación en mi contra. Aunque literalmente no dice, que me deben reinstalar, si fundan y motivan su decisión debe ser un sí”, explicó.

Añadió que en caso de volverle a negar la renovación de contrato estarían violando la suspensión, pues considera que no hay ningún elemento para sustentar rechazar su continuidad en el cargo de relatora de consejero, recordó que le habían renovado 6 veces el contrato, hasta que se le identificó como académica de la Universidad de Guadalajara. Consideró que en su caso el pleno del Consejo de la Judicatura continúa con los actos de intimidación y discriminación, lo que planteó contraviene lo ordenado por el Tribunal.

Tello Bañuelos informó que hay al menos otros 25 casos de trabajadores que promovieron amparos, aunque aún no obtuvieron suspensión.

GC