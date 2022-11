Tras los señalamientos por el despido de 98 trabajadores del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente de la Comisión de Administración, Iván Novia Cruz, negó que se haya tratado de ceses injustificados; argumentó que fue personal al que se le terminó el nombramiento y por una decisión colegiada del Consejo no se les renovó, lo que sostuvo es algo habitual.

Novia Cruz rechazó que hayan dejado sin personal de apoyo al consejero José de Jesús Becerra Ramírez, afirmó que cuenta con los trabajadores necesarios para realizar sus funciones. Argumentó que el consejero ha tenido la posibilidad de proponer nombramientos y desestimó que exista persecución por la vinculación de los perfiles con la Universidad de Guadalajara.

“Él ha tenido varias veces y todo el tiempo, nada menos ayer volvió a sugerir nombramientos y el pleno está revisándolo; se está en la reflexión sobre esos nombramientos. Hay una reestructuración de puestos y si en esa restructura no son los adecuados no se les dará nombramiento”, dijo.

El presidente de la Comisión de Administración de la Judicatura añadió que cada consejero cuenta con alrededor de ocho trabajadores de apoyo, no los 98 cercanos al consejero Becerra que denuncian el despido injustificado.

“Yo tengo a mi cargo solamente a nueve personas, no 98; nueve personas que yo sugerí y pasaron en el proceso y en una decisión colegiada se les dio el nombramiento. Tengo la responsabilidad de la administración del Poder Judicial y en ese sentido hay un sin número de personas, pero no es que directamente estén asignadas a mí, si no que trabajan en mi Comisión; son alrededor de 200 porque es la comisión que más responsabilidades tiene”, añadió.

Los trabajadores que denuncian el despido injustificado han realizado protestas frente al Congreso estatal, también colocaron un plantón frente al Supremo Tribunal de Justicia y en Ciudad Judicial del Estado.

JM