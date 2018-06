Congreso recurre a SCJN para invalidar distribución de aguas del río Verde

Con la intención de que se anule el convenio de distribución de aguas del río Verde, el Congreso de Jalisco formalizó la presentación de una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); confirmó Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local.



En el planteamiento de la petición se presume que el acuerdo, firmado en septiembre de 2005, es irregular por no haber tenido el aval del Congreso estatal, con ese convenio Jalisco cedió casi el cien por ciento del agua para el abasto de la ciudad de León, Guanajuato, con la construcción de la presa El Zapotillo.



El acuerdo impugnado fue signado por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de la cuenca del río Verde.



Como antecedente se explica que, según un decreto del gobierno federal emitido en 1995, a Jalisco le correspondían 372 millones 139 mil metros cúbicos y a Guanajuato 119 millones 837 mil; esa distribución se modificó con el aval del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña en el año 2005.



Con el esquema actual, la Zona Metropolitana de Guadalajara no recibe agua de la presa, se concedieron 57 millones de metros cúbicos para municipios de los altos de Jalisco y para León 119 millones 837 mil metros cúbicos.



Presenta informe



El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, presentó el informe de actividades del Congreso correspondiente al cuatrimestre que ocupó la presidencia de la Mesa Directiva. Destacó que, pese al periodo electoral, las sesiones de pleno tuvieron asistencia superior al 90%.



El legislador refirió que en su periodo se presentaron 171 iniciativas y fueron avalados 102 acuerdos, subrayó puntos como la aprobación de los reglamentos de entrega recepción y el de control interno del Legislativo



Caro reconoció que aún deben atender diferentes rezagos y que falta mucho por hacer en el Congreso, comentó que con transparencia se debe invertir en la mejora en las instalaciones del legislativo.



Lanzarán segunda convocatoria



Luego de un proceso de nombramiento fallido, la Mesa Directiva del Congreso instruyó a la Comisión legislativa de Justicia a emitir nuevas convocatorias para designar a dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se busca seleccionar a quien ocupe los espacios de Héctor Delfino León Garibaldi y José Félix Padilla Lozano, que cumplieron 17 años en el cargo y se les aplicó el retiro, aunque ambos promovieron recurso jurídico para mantenerse en el puesto.

LS