Congreso de Jalisco presume "blindaje" del proceso de desafuero contra magistrado Covarrubias

Aunque el magistrado José de Jesús Covarrubias solicitó que 24 diputadas y diputados se abstuvieran en el juicio de procedencia en su contra, por haber emitido opiniones previas, legisladores locales consideraron que la petición no era procedente ni un impedimento para votar y finalmente aprobaron el desafuero.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Priscila Franco Barba, sostuvo que dieron contestación legal a la solicitud del juzgador y explicó que en la sesión en la que se discutió el desafuero expusieron a los abogados defensores del juzgador los argumentos por los que su petición no procedió.

“En la sesión previa se dio contestación y resolución a cada una de las solicitudes que ellos manifestaban en su escrito donde pedían la recusación de 24 diputados y diputados, fue resuelto. Incluso en esta asamblea en la que nos erigimos como jurado de procedencia se les dio cuenta y manifestó (a los abogados defensores) la resolución del Congreso del Estado respecto a cada una de las solicitudes. Él ya puede ser enjuiciado porque ya en este momento está separado de su cargo”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martinez, aseveró que el Poder Legislativo procedió adecuadamente y presumió que las posibles observaciones a cuestiones de forma no prosperarán, en caso de que busquen usarlas para intentar echar abajo el desafuero que aprobaron.

“En este caso no tengo duda de que lo que hicimos fue lo correcto y no habrá manera de que tumbe este proceso, no creo que tenga manera. La defensa planteó cuestiones de forma y nada de fondo”, argumentó.

Antes de la sesión para discutir el desafuero, el magistrado Covarrubias remitió oficio para solicitar que no votaran las diputadas Rocío Aguilar, Gabriela Cárdenas, Lourdes Contreras, Leticia Cuan, Priscila Franco, Alejandra Giadans, Dolores López, Mónica Magaña, Marcela Padilla, Estefanía Padilla, Claudia Salas, Mara Robles, Ana Degollado, Verónica Flores y Hortensia Magaña. También pedía se excusaran los diputados Juan Luis Aguilar, Higinio del Toro, Fernando Martínez, Eduardo Ron, Quirino Velázquez, José María Martínez, Enrique Velázquez, Hugo Contreras y Julio Covarrubias.

