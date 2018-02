Congreso de Jalisco espera resultados de pruebas de Fiscal Anticorrupción

El Congreso del Estado no ha sido notificado del resultado de los exámenes de control y confianza presentados por el Fiscal Anticorrupción electo, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, aseguró que el Poder Legislativo debe ser el primero en recibir el informe de los resultados de las pruebas y no el Fiscal; refirió que una vez enterados no existe impedimento para que se convoque a sesión y realizar la toma de protesta.

"El proceso es que la instancia solicitante debe ser notificada por el organismo evaluador y como la solicitud provino del presidente de la Mesa Directiva es el Congreso del Estado quien tiene que ser notificado. No hay ningún margen para que sea el Congreso quien retrase esta cuestión, estamos sólo a la espera", señaló el legislador.

Sobre el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Monraz Ibarra, informó que siguen a la espera de ser notificados de que el abogado acreditó los exámenes, para reanudar la sesión abierta desde el pasado 15 de diciembre de 2017 y que rinda protesta para que oficialmente asuma el cargo.

"Necesitamos la notificación formal, se hablaba de un plazo de ocho a quince días que prácticamente se cumple en esta semana, pero requerimos la notificación. El trámite es que en cuanto se nos notifique de inmediato le estaremos tomando protesta".

El legislador panista argumentó que no existe impedimento jurídico para retomar la sesión, cuando sean notificados, a pesar de que el presidente de la mesa directiva Hugo Contreras Zepeda se ausentó del cargo, por la licencia que presentó para buscar una candidatura.

Está programado que el próximo jueves el pleno del Congreso del Estado sesione para aprobar las conclusiones de la glosa del quinto informe de gobierno y nombrar a la Mesa Directiva para el siguiente periodo, que será encabezada por Movimiento Ciudadano; se prevé que también se retome la sesión abierta desde el año pasado y se concrete la toma de protesta del primer zar anticorrupción de Jalisco.

