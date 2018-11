Congreso de Jalisco declara persona "non grata" a senador de Morena

En sesión del pleno del Congreso estatal, diputados locales condenaron las declaraciones del senador Félix Salgado Macedonio, que planteó una eventual "desaparición de poderes" en las entidades de los gobernadores que estén en contra del modelo de seguridad que aplicará la nueva administración federal, que incluye la figura de los súperdelegados.

Legisladores del PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano; consideraron los señalamientos como un atentado contra el federalismo, la división de poderes y el respeto a las autoridades.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera, planteó declarar persona non grata para la entidad al senador Salgado Macedonio, moción que fue apoyada por la mayoría de los legisladores locales.

"Persona non grata es un señalamiento que no tiene que ver con derechos o garantías, él si desea puede venir aquí, pero va a saber que particularmente el Poder Legislativo no lo considera una persona bienvenida por el atrevimiento y la amenaza que hizo a los poderes públicos del estado", aseveró.

Bruno Blancas, coordinador de la bancada de Morena, negó que la figura de delegados afecte la autonomía de los estados. Sobre las declaraciones del legislador federal aseveró que se trata de un "juego mediático".

Los legisladores acordaron remitir al Senado de la República los posicionamientos fijados por las fracciones parlamentarias en rechazo a las declaraciones.

Buscan nuevo titular del IJA

El Congreso estatal avaló la convocatoria para elegir al titular del Instituto de Justicia Alternativa (IJA). Se establece que el registro de aspirantes se realizará los días 29 y 30 de noviembre en el área de Oficialía de Partes del Poder Legislativo. La Comisión de Seguridad y Justicia, encargada del proceso de selección, entrevistará a los aspirantes inscritos el 4 y 5 de diciembre.

Se solicitó la intervención del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para revisar los perfiles. Emitirá el informe con su valoración antes del 10 de diciembre. El nuevo titular del IJA será nombrado el 15 de diciembre para un periodo de cuatro años.

Aprueban gasto para toma de protesta

El pleno del Congreso autorizó a la Comisión de Administración realizar los trámites administrativos para cubrir los gastos que implique la toma de protesta de Enrique Alfaro como gobernador Constitucional del Estado. Para la sesión solemne del próximo seis de diciembre se contempla la renta de mobiliario y de dos pantallas que se colocarán el patio central del Palacio Legislativo donde se colocará a los invitados que no alcancen lugar en el salón de plenos. En el acuerdo no se especificó de cuánto es el presupuesto para cubrir los gastos.

