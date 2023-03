La diputada Hortensia Noroña, presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, invitó a Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara baja y ex gobernador de Coahuila así como al magistrado presidente de la Sala Penal en el municipio de Coahuila, Juan José Yañez, a exponer su experiencia en el gobierno de Coahuila para frenar el fenómeno de personas desaparecidas.

La diputada Hortensia Noroña abrió el foro denominado Derechos Humanos en el Contexto de Personas Desaparecidas, la experiencia del Gobierno de Coahuila, en el cual señaló que en Jalisco la administración estatal no quiere reconocer la gravedad del problema de personas desaparecidas que se vive en la entidad.

Noroña Quezada recordó que en Jalisco se tiene el nada honroso primer lugar en fosas clandestinas, con el hallazgo de más de mil 400 cuerpos encontrados entre 2018 y el 2022, en el mismo periodo, se han registrado más de 6 mil 400 personas desaparecidas.

Se necesita empatía y cercanía con familias

Ante la presencia de Colectivos como Luz de Esperanza y la Organización Nacional de Derechos Humanos y Laborales de los Policías entre otras más el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés señaló que en el caso de personas desaparecidas necesariamente se debe trabajar directamente con las familias abriendo canales de comunicación, porque como gobierno se tienen tres funciones primordiales: diálogo directo con las familias, una legislación que responda a las necesidades de las familias y supervisión de que se cumplan los acuerdos de las políticas públicas establecidas.

Rubén Moreira explicó que la legislación de Coahuila protege la patria potestad "a un padre ausente no le puedes quitar su hijo", "nuestra legislación protege el salario a una mujeres u hombre desaparecidos se le sigue pagando su salario tanto en la iniciativa privada como el gobierno, tenemos una ley que salvaguarda los derechos de las personas desaparecidas.

Recomendó eliminar de la legislación el plazo de 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida y cambiarlo por búsqueda inmediata como ya se hace en Coahuila, de esa manera se puede alcanzar el objetivo de encontrar con vida a las personas.

Primero admitir problemática

El magistrado Juan José Yañez fue el primer fiscal especial en Coahuila a nivel nacional en personas desaparecidas y señaló que el reconocimiento de la problemática permitió avanzar en la investigación de las denuncias, así como la coordinación con autoridades municipales, federales y de los estados vecinos para poder intercambiar información.

En Coahuila para visibilizar la problemática de personas desaparecidas un porcentaje de la publicidad que se invierte en los medios de comunicación se destinó a difundir la fichas de búsquedas.

El Magistrado Yañez dijo que si no hay voluntad política, si el Ejecutivo y las autoridades no investigan, no luchan o no quieren, de nada sirve las mejores leyes y políticas públicas.

El diputado Rubén Moreira finalizó el evento explicando que la paz es posible pero si no se detiene la violencia se corren dos riesgos: que el narcotráfico se apodere de todas las instituciones y que gobierno y sociedad nos parezca normal la violencia.