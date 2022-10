Julio César Covarrubias Mendoza es diputado por el PRI en el Congreso Jalisco. A sus 33 años, tiene clara su labor: que los jóvenes tengan mayores oportunidades.

“La verdad que estoy contento, me toca ser la voz de los jóvenes en mi partido (PRI), que ha sido un gran semillero de políticos. Antes no se daban las oportunidades y envejecían esperando, pero hoy se dan las oportunidades a los jóvenes y las tomamos con responsabilidad de manera activa, recorriendo 25 municipios con presidentes municipales del PRI. Esa ha sido nuestra prioridad, ayudarlos a que tengan los recursos y herramientas necesarias para dar buenos resultados, con nuevos gobiernos. Dentro de mi bancada traigo la agenda de desarrollo económico, rural, también temas del agua, entre otros. En estos dos años que me quedan impulsaré más estos tópicos”.

Entre sus principales iniciativas están impulsar a que la juventud jalisciense comience a emprender en cuanto egresa del bachillerato o la universidad, buscando una manera estratégica de financiarlos sin que se endeuden de por vida.

“En el tema de desarrollo económico, sin duda hemos estado promoviendo algunas reformas a la ley de emprendimientos para que se generen mecanismos y también cambiar la mentalidad de los jóvenes, no hay que educarlos para que todos sean empleados, sino para que la mayoría emprenda. Hay ejemplos que nos dicen que solamente dos de cada 100 jóvenes que egresan de la universidad piensan en emprender y poner su propio negocio, por eso hay que darles herramientas y posibilidades, necesitamos créditos que permitan apoyarlos de manera importante, que sean acordes a ellos”.

Entre las iniciativas presentadas también está una para el apoyo psicológico a los jóvenes y niñas embarazadas, para que puedan sobresalir y nunca abandonen sus sueños; otra para el acompañamiento a los adolescentes y mayores de 18 años con problemas de adicciones; así como más estaciones de MiBici e inclusión a las personas con discapacidad.

Ante las iniciativas que ha presentado la bancada que es mayoría en Jalisco, la de Movimiento Ciudadano, indicó que siempre las analizan y, si afectan a la ciudadanía, votan en contra.

“Nosotros no vamos con los ojos cerrados a los votos, somos responsables, y en los temas que estamos en contra, vamos a ser los primeros en señalarlos, en pedir modificaciones. Siempre debes hacer propuestas y dialogar”.

Con respecto a sus aspiraciones políticas, añadió que actualmente quiere construir. Y si los votantes en un futuro le dan su confianza, llegará hasta donde ellos lo quieran poner.

“Sería mentiroso decir que no se tienen aspiraciones; sin embargo, somos de las personas que primero estamos sembrando y que el trabajo diario será el que nos llevará a construir una carrera política duradera. Éste es mi oficio político de 24 horas, no me dedico a otra cosa más que hacer política, queremos prepararnos en lo personal, trabajar todos los días para enarbolar causas. Soy de Guadalajara y esperaré los tiempos, seguiré sembrando”.

