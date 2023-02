Como poco viable calificaron diputados y diputadas locales la posibilidad de que cuenten con sólo 5 trabajadores para integrar sus equipos, como lo planteó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el análisis que realizó a la nómina del Poder Legislativo donde señaló exceso de personal.

El coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras Zepeda, dijo que no es aplicable la observación del IMCO; sostuvo que el trabajo legislativo abarca diferentes aristas para las que se requieren colaboradores para apoyar la labor de un diputado.

“Desde mi punto de vista definitivamente no (es viable) porque el diputado no solamente tiene la responsabilidad de presentar un punto de acuerdo o una iniciativa; también tiene un trabajo político muy importante que a veces no se ve. Los equipos de los diputados tienen que estar conformados de mucha gente, en muchas aristas para poder atender el amplio trabajo que tiene un legislador”, argumentó.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano, sostuvo que desde su óptica, por el trabajo que hace, un equipo con cinco colaboradores no es suficiente.

“Para las responsabilidades que tenemos, sobre todo los coordinadores, estaría complicadísimo. El IMCO lo plantea de manera muy general y se tendría que ver las responsabilidades que tiene cada legislador”, expuso.

Añadió que faltan reglas claras para la asignación de personal de base y los perfiles con los que cuentan; subrayó que espera que las áreas administrativas elaboren un plan de acción para mejorar la gestión del Poder Legislativo.

La diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, recordó que su comisión es una de las que más carga de trabajo tiene, que requiere personal técnico y especializado. Detalló que actualmente en la Comisión laboran 8 personas, mitad de base y mitad supernumerarios.

“Para mí la Comisión el personal resulta insuficiente, yo necesito más personal en el órgano técnico; cada sesión un 70% de las iniciativas que se presentan se nos turnan, porque todo tiene que ver con presupuesto”, sostuvo.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, reiteró que hay voluntad de todas las fracciones para realizar acciones para mejorar la administración del Congreso estatal.

Así se definen los empleados que tiene cada legislador

Según el acuerdo legislativo aprobado para la contratación de personal supernumerario, cada diputado dispone de una bolsa de 219 mil 495 pesos mensuales para cubrir el sueldo de hasta siete trabajadores de confianza.

En el caso de las coordinaciones parlamentarias cuentan con fondos adicionales para contratar un coordinador de asesores y dos jefes de oficina. Adicionalmente en cada órgano técnico de comisión legislativa pueden contratar hasta cuatro trabajadores de confianza.

En lo referente a la asignación de personal de base, cada legislador puede tener comisionados hasta cinco empleados con plaza; en órganos técnicos cuatro trabajadores de base y en las coordinaciones parlamentarias diez burócratas con plaza.