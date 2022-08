Congreso de Jalisco: Diputados congelan sus sueldos... hasta 2024

Con 31 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo para establecer que no habrá aumentos de sueldos para diputadas y diputados locales por lo que resta de la 63 Legislatura, que concluye el 31 de octubre de 2024.

El acuerdo, de la Junta de Coordinación Política, especifica que no incrementarán las prestaciones laborales de las y los legisladores. La medida también aplica al secretario general de Legislativo.

El presidente de la Mesa Directiva, José María Martínez, que presentó la propuesta, argumentó que la medida era necesaria para quitarle la tentación a quienes propusieron el aumento y luego se echaron para atrás y lo negaron.

"Para que de una vez por todas se le quite la tentación a aquellas personas cobardes que lo proponen y eventualmente no llegan a sostener su palabra. Morena no propuso un aumento de salario, sin embargo, en la Junta fue planteado y fue mayormente acogido como acuerdo. Una vez que se les regaña y los cachan, hacen video y otras cuestiones para decir que no van, por tanto, Morena tienen la convicción de que para que se les quite la comezón a quienes están en esa tentación lo definamos a través de un acuerdo que nos obligue", expuso.

Por su parte, la coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, reconoció que se conjurara el aumento salarial, tema que dijo estuvo rodeado de intrigas palaciegas. Sostuvo que para tener un salario legítimo ante la población deben dejar de estar subordinados al Poder Ejecutivo, priorizar los problemas de la gente y guiarse por principios en su actuación.

"Lo que se logró fue escuchar un reclamo ciudadano que no necesariamente tiene que ver con nuestro trabajo personal. Nosotros tenemos problemas de fondo que tenemos que remediar, no podemos ser un poder subordinado a otro poder. Quiero reconocer a todas y cada uno de los diputados que reconsideró su decisión y el día de hoy conjura el aumento salarial desproporcionado", comentó.

La determinación de "congelar" sueldos llegó luego de que, en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios plantearon un incremento para el próximo año, el asunto generó críticas y un llamado del gobernador a la austeridad.

