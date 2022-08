Aunque tiene casi tres años pendiente, el pleno del Congreso de Jalisco aplazó la votación de una reforma para facilitar la donación de órganos. Es la tercera vez que se pospone el tema, las dos anteriores fueron en la pasada Legislatura.

La propuesta presentada por el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez y el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano, plantea que para la donación no sea necesaria la autorización de un tercero y que las personas que decidan no ser donadoras deberán especificarlo expresamente o de lo contrario se considerarían viables.

“Los que se oponen tienen argumentos muy sencillos, sin ningún rigor, todo por miedos, por leyendas urbanas. Esta ley ya existe en países como Chile, Uruguay y España. La donación sería sólo cuando hay muerte cerebral. Hay pacientes que tienen cinco años esperando un riñón y es complicado porque la ley que tenemos obstaculiza la donación. Actualmente 80% de los trasplantes son de vivo a vivo y casi siempre de vivo relacionado”, expuso el diputado Velázquez.

La coordinadora de la fracción del PAN, Claudia Murguía Torres, apoyó la reforma y ofreció una disculpa a los pacientes que han tenido que esperar casi tres años para que se apruebe la modificación. La panista argumentó que plantearon ajustes a la iniciativa para que sea útil a quien requiere un trasplante.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro, solicitó que el proyecto de reforma fuera retirado del orden del día y se agende para otra sesión en primera lectura. Argumentó que la Junta de Coordinación Política avaló un acuerdo para que las iniciativas heredadas de la pasada Legislatura volvieran a iniciar su proceso en el pleno del Poder Legislativo.

El coordinador priista, Hugo Contreras Zepeda, apoyó que el tema se retirara, y sostuvo que requieren revisar algunos aspectos para evitar que contravenga disposiciones federales. Erika Ramírez, del Partido Verde, también respaldó el retiro de proyecto de reforma.

El dictamen se retiró de la discusión con 22 votos de Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde.

En la sesión estuvieron presentes menores que requieren trasplante renal e integrantes de la asociación civil Donación de Milagros quienes recriminaron la decisión de la mayoría de las y los diputados.

