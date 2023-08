Al iniciar la sesión extraordinaria de este martes en el Congreso de Jalisco, diputados locales guardaron un minuto de silencio por la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, hecho por el que han surgido versiones en torno a su paradero.

Previo a ello, legisladores de todas las bancadas parlamentarias emitieron pronunciamientos en torno a los hechos de violencia ocurridos en semanas recientes en el estado, incluyendo la agresión contra policías en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga o el caso de la desaparición y posterior homicidio de jóvenes de un call center de Zapopan.

El coordinador de la bancada de Morena, José María “Chema” Martínez, expresó que hay “rabia” en la población por hechos recientes ocurridos en la zona de los Altos de Jalisco.

“Hoy no cabe la política, hoy no cabe el color porque hay rabia, hay encabronamiento por lo que está pasando en Jalisco y en particular, con los jóvenes de Lagos de Moreno; las mujeres de La Chona (Encarnación de Díaz); los jóvenes del call center; los jóvenes de Tonalá y muchas otras víctimas, producto del desorden que está ocurriendo en todo el país”.

El diputado local del PAN, Julio César Hurtado, quien dejó de lado temas de política, acusó que son los delincuentes quienes gobiernan el país ante lo que consideró como “un clima de violencia, de salvajismo”.

“La sociedad hoy se ve inmersa en un clima de violencia, de salvajismo. Hoy son los delincuentes quienes gobiernan las regiones. Hoy quienes se ostentan como gobernadores de las regiones y del país no son más que recaudadores de impuestos porque, quienes ejercen la violencia y quienes tienen el dominio de los territorios son los delincuentes”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Marcela Padilla, reconoció que la estrategia del Gobierno Federal en materia de seguridad ha quedado a deber para toda la población.

“Esto ha superado, en todos los sentidos, la capacidad del Estado. Necesitamos que el Gobierno Federal voltee a ver a las familias, a los jóvenes y desgraciadamente la estrategia nacional ha quedado limitada”.

La diputada de Hagamos, Mara Robles, insistió en que las autoridades responsables deben comparecer para rendir cuentas sobre la situación de inseguridad que vive el estado.

“No solamente tenemos acciones legislativas que tomar, sino que también es nuestra obligación para contribuir llamar a los servidores públicos responsables de atender esos temas a rendir cuentas. Una y otra vez hemos insistido, es nuestra obligación”.

Todas las bancadas coincidieron en que debe haber unidad junto a los otros poderes y niveles de gobierno.

MF